В пяти районах Перми откроются пункты приема вторсырья

16:27 | 18.11.2018

В рамках проекта «Разделяю сердцем» с 3 по 7 декабря в Перми будут действовать пункты приема вторичного сырья и отходов.



Разделение отходов позволяет дать вторую жизнь вещам, которые обычно отправляются на свалку. Переработка отходов позволяет уменьшить количество мусора на городских улицах и снизить экологическую нагрузку. В современном обществе разделение отходов становится естественной практикой.



Пермяков будут ждать по адресам:



Дзержинский район – ул. Строителей, 12;

Индустриальный район – ул. Свиязева, 58;

Кировский район – ул. Буксирная, 6;

Свердловский район – ул. Нейвинская, 14;

Мотовилихинский район – ул. Евгения Пермяка, 31/3, ул. Аркадия Гайдара, 8б.



Подробности – по тел. 254-04-21. Список отходов и условия приема доступны по ссылке: gorodperm.ru/upload/news/2018/11/Spisok_otkhodov_i_uslovija_prijema.docx.