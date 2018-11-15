В Перми начали подготовку к проведению летней оздоровительной кампании

16:25 | 18.11.2018

На расширенном заседании Координационного совета Пермского края подвели итоги летней оздоровительной кампании 2018 года и обозначили главное в подготовке отдыха детей на следующий год.



Летом текущего года в регионе работали 1250 лагерей всех типов, в том числе 62 загородных и санаторных. Все они включены в краевой реестр поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления.



Летняя оздоровительная кампания в крае проходила в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства. В текущем году правительством края разработаны и приняты все необходимые порядки в сфере отдыха детей и их оздоровления. Это позволило региону стать лидером по организации безопасности смен в загородных лагерях.



Ответственно подошли к организации отдыха детей органы местного самоуправления – в центре внимания было обеспечение подъезда к загородным лагерям. Частично в 2018 году эта проблема стала решаться.



Также в период летней оздоровительной кампании этого года не зафиксировано массовых инфекционных заболеваний, тяжелых травм и чрезвычайных ситуаций с детьми.



Павел Фокин, министр социального развития Пермского края: «Все задействованные структуры справились с поставленными перед летней оздоровительной кампанией задачами: лагеря были открыты вовремя, полностью обеспечена безопасность детей. Порядка 82% школьников были охвачены различными формами оздоровления и отдыха. Очень важно, что количество загородных и санаторных лагерей не уменьшается, растет число профильных смен».



Вторая часть заседания координационного совета носила прикладной характер. Впервые членам совета были представлены лучшие практики в сфере организации детского отдыха. Своими наработками поделились представители Кунгурского, Карагайского, Красновишерского, Чусовского районов и специалисты из Перми.



Уникальные программные кейсы по организации профильных смен продемонстрировали сотрудники лагерей «Дружный», «Юность», «Звездный».



К достижениям 2018 года можно отнести и создание навигатора программ услуг летних лагерей на сайте «Пермские каникулы». Сейчас у родителей есть возможность выбирать лагеря по программам, категориям, инфраструктуре, соответствию стандартам, смотреть лицензии и сертификаты. На сайте можно заказать путевку и оплатить.