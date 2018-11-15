Дети сельских и удаленных территорий Пермского края смогут учиться в мобильном «Кванториуме»

16:23 | 18.11.2018

В следующем учебном году по Пермскому краю начнет курсировать мобильный «Кванториум». Появление в регионе мобильного детского технопарка стало возможным благодаря получению субсидии из федерального бюджета в размере 16 млн рублей.



«Благодаря мобильному «Кванториуму» более тысячи детей из отдаленных территорий нашего края смогут освоить аддитивные, лазерные технологии, основы виртуальной и дополненной реальности, робототехники и других инженерных направлений, – рассказывает министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина. – Этот проект позволит решить очень важную задачу – предоставить школьникам равный доступ к возможностям современного образования, независимо от места проживания. Уверена, что мобильный вариант «Кванториума» позволит создать еще более благоприятные условия для работы с детьми, способными к изобретению инновационных решений и прорывных технологий».



Отметим, ранее губернатор Пермского края Максим Решетников подчеркивал, что для региона технопарк – серьезный шаг в решении задачи по подготовке инженерных кадров. По словам главы региона, направления образования в «Кванториуме» соответствуют приоритетам индустриального развития края. Ребята, которые учатся в «Кванториуме», через несколько лет будут определять техническую и промышленную политику Пермского края и всей страны.



Для передвижения мобильного технопарка «Кванториум» будет использоваться автомобиль. Сам же технопарк разместится в прицепе. Там будут оборудованы передвижные лаборатории по физике, химии, биологии, IT, робототехнике и промышленному дизайну. Мобильный технопарк «Кванториум» ежегодно в период с сентября по май будет курсировать в шести сельских территориях края. В каждом муниципалитете «Кванториум» будет работать 12 дней, с понедельника по субботу включительно. В первую половину дня на базе мобильного технопарка будет реализовываться проект «Урок технологии», во вторую – дополнительные программы естественнонаучной и технической направленностей. А летом, с июня по август, мобильный технопарк будет участвовать в инженерных и профильных лагерях.



Пермский край берет на себя обязательства по перевозке и размещению педагогических работников, а также доставке расходных материалов согласно инфраструктурному листу. Работу по реализации детских проектов будет сопровождать команда высококвалифицированных специалистов.



Напомним, в начале ноября в Перми открылся первый детский технопарк «Кванториум. Фотоника». К занятиям в «Кванториуме» приступили около 600 ребят из Перми, Звездного, Пермского района.