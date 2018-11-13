В Перми обсудят проект новой маршрутной сети

19:00 | 16.11.2018

Представители департамента дорог и транспорта приняли участие в конференции Ассоциации территориальных общественных самоуправлений «Лига ТОС». В рамках встречи председателям ТОС был представлен проект новой транспортной модели, а также обозначены ключевые подходы к изменению маршрутной сети в Перми.



Сегодня основой сети общественного транспорта Перми является разветвленная сеть автобусных маршрутов, при этом сеть электрического транспорта играет второстепенную роль, в связи с чем городской электрический транспорт имеет низкую загрузку. Маршруты сегодня построены по принципу «собрать больше пассажиров» вместо «осуществить перевозку по кратчайшему пути». Кроме того, при каждой пересадке пассажир оплачивает проезд согласно утвержденному тарифу, тогда как пересадки для пассажира могут быть бесплатными на всех видах общественного транспорта.



Главными целями изменения сети станут повышение скорости передвижения пассажиров, а также расширение зон транспортного обслуживания, а именно включение в сеть новых районов и участков улично-дорожной сети. Предполагается, что сеть позволит обеспечить поездки между любыми точками города не более чем с двумя пересадками, сформировать транспортно-пересадочные узлы в местах наибольшего пассажиропотока. Таким образом, изменение существующих маршрутов направлено на подвоз пассажиров к основным пересадочным узлам по кратчайшим путям следования.



До конца 2018 года департамент дорог и транспорта планирует организовывать рабочие встречи в каждом районе города с представителями общественности, ТОСов, совета ветеранов, студенческого сообщества и с участием депутатов Пермской городской Думы. Проект новой маршрутной сети будет доработан с учетом предложений жителей города и представлен на сайте администрации города Перми.



Напомним, разрабатываемая транспортная модель подразумевает комплексный подход к организации перевозок в Перми, при котором обеспечивается максимальное удобство для пассажира за счет обновления подвижного состава, сокращения времени поездки, повышения качества обслуживания и увеличения уровня мобильности при передвижении по городу. Реализация проекта предусмотрена на 2018-2023 годы. За этот период в городе планируется провести новые конкурсные процедуры по обслуживанию маршрутов, внедрить безналичную оплату проезда и единые проездные документы, в том числе пересадочные, на всех видах транспорта, обновить парк подвижного состава. В связи с этим также прорабатывается вопрос обновления инфраструктуры, а именно капитального ремонта существующих и строительство новых трамвайных линий, строительство транспортно-пересадочных узлов, а также обустройство остановочных пунктов. Транспортная модель также будет сопровождаться пересмотром действующей маршрутной сети.