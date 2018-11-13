В Перми начинается подготовка к строительству коллектора ливневой канализации на улице Революции

18:24 | 16.11.2018

17 ноября подрядчик приступит к земляным работам на парковочном пространстве улицы Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. При производстве работ возможно сужение проезжей части до двух полос.



Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», в настоящее время ведутся земляные работы для строительства коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева. С 10 ноября здесь введено ограничение движения транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Екатерининской до улицы Революции. Строительство коллектора ливневой канализации позволит прекратить скопление осадков, которые стекались на улицы Ленина и Петропавловскую.



С 17 ноября подрядная организация приступит к подготовительным работам для строительства коллектора ливневой канализации на улице Революции на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской. При производстве работ возможно сужение проезжей части до двух полос.



Планируется, что с января до конца июня будет прекращено движение всех транспортных средств на этом участке.



– В наших планах в январе ввести там полное ограничение движения для того, чтобы мы могли подготовить участок к переключению движения транспорта на период выполнения работ на участке от Куйбышева до Комсомольского проспекта, так как будет изменено движение общественного транспорта. Его необходимо будет распределить по Комсомольскому проспекту, улице Сибирской, рассматриваются варианты по запуску движения на улице 25 Октября, - пояснил главный инженер МКУ «Пермблагоустройство» Матвей Чувашов. Точная информация будет сообщена позднее.



Напомним, что в рамках реконструкции улицы Революции от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, и будут проведены работы по озеленению территории.