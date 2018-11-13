На улицы Перми выйдет снегоуборочная техника

17:56 | 16.11.2018

В Перми ожидаются снежные выходные, и для очистки дорог выйдет около 170 единиц техники. Снегоуборочная техника уделит особое внимание спускам, подъемам, сложным участкам дорог, тротуарам, автомобильным магистралям и заездным карманам общественного транспорта.



В Перми повысилась температура воздуха, и начались снежные осадки. По данным метеосайтов, такая погода сохранится и в выходные. Во избежание образования гололеда и накатов уборку улично-дорожной сети будут осуществлять около 170 единиц специализированной техники. Ручную уборку будет осуществлять более 300 человек.



На сложных участках, спусках, подъемах, перекрестках, заездных карманах общественного транспорта, тротуарах и автомагистралях, таких, как шоссе Космонавтов, улицы Героев Хасана, Ленина, Стахановская, Чкалова, Комсомольский проспект и других, будут применяться противогололедные смеси.



Подрядчики, которые осуществляют уборку улично-дорожной сети города, получают оперативные сводки погоды. Им поручено обеспечить постоянную готовность сменных экипажей снегоуборочной техники для работы в круглосуточном режиме



Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию при движении и уменьшить скоростной режим, чтобы снизить вероятность возникновения ДТП.