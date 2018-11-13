В Перми с краевой поддержкой началась достройка шестилетнего долгостроя на Челюскинцев, 23

16:48 | 16.11.2018

В Перми началась достройка проблемного объекта на Челюскинцев, 23, сообщает министерство строительства и архитектуры Пермского края. Это первый долгострой, по которому уже ведется строительство с использованием региональных мер поддержки. В Пермском агентстве ипотечного жилищного кредитования (ПАИЖК) поясняют, что на объекте подготовлены подкрановые пути, устанавливаются окна, выполняются работы по монтажу внутренних инженерных коммуникаций, внутриплощадочные работы. На днях будет установлен башенный кран. Завершить строительство объекта планируется летом 2019 года.



По словам первого заместителя председателя правительства — министра строительства и архитекторы Пермского края Михаила Сюткина, собственники дома провели необходимую работу слаженно и оперативно. «Мы благодарны всем дольщикам ЖСК «Челюскинцев» за активную, слаженную, оперативную работу, за то, что нашли в себе силы договориться и, не теряя времени, принимали решения. Как результат – этот дом стал первым проблемным объектом, который уже вышел на финишную прямую строительства, пройдя все этапы работы с ПАИЖК: обследование, проектирование, экспертизу», — подчеркнул Михаил Сюткин.



Как отметила председатель правления ЖСК «Челюскинцев, 23» Лариса Кытманова, без помощи со стороны краевых властей, фронт-офиса и ПАИЖК дом бы достроить не получилось: «Мы просто однажды приняли для себя решение, что дом необходимо достраивать. Если бы нам не подсказали, мы бы не договорились, не сформировали бы ЖСК, не начали работу с ПАИЖК, мы бы свой дом никогда не увидели».



Председатель Общественной палаты Пермского края Дмитрий Красильников подчеркивает, что начало строительства на Челюскинцев, 23 – пример того, что меры государственной поддержки, которые обсуждались на площадке Общественной палаты совместно с дольщиками, органами власти, депутатами, заработали.



Агентство провело обследование, проектирование объекта и государственную экспертизу проекта. Все три этапа работы для ЖСК были безвозмездными. После чего в октябре началась достройка за счет беспроцентного займа ПАИЖК. Строительство ведет компания ООО «Урал-Инвест».



Сейчас соглашения с АО «ПАИЖК» уже заключены тремя ЖСК. Кроме Челюскинцев, 23, это дом на ул. Толмачева, 15, проектирование которого недавно завершилось, и «Первый Пермский микрорайон», на проектирование которого в начале ноября был объявлен конкурс. Все эти объекты также будут достроены при государственной поддержке.



Вопрос «обманутых дольщиков» актуален для многих регионов страны. Для его решения президент России Владимир Путин поручил Правительству России принять все необходимые меры для завершения строительства жилья, возводимого с привлечением средств дольщиков.



Напомним, в прошлом году правительство Пермского края утвердило механизм достройки проблемных домов, а с 1 января заработал закон о господдержке обманутых дольщиков, который предполагает выплату субсидий пострадавшим гражданам.