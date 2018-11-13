До конца 2020 года все школы Пермского края подключат к высокоскоростному интернету

16:30 | 16.11.2018

Высокоскоростной доступ в интернет до конца этого года получат 230 средних общеобразовательных учреждений Прикамья.



По словам министра информационного развития и связи Игоря Никитина, всего на конец 2018 года высокоскоростным интернетом будут обеспечены более 700 школ и техникумов. К 2019 году – все колледжи и техникумы региона, а до конца 2020 года – школы.



Высокоскоростной интернет обеспечит учащимся максимальный доступ к образовательным и информационным ресурсам, а также позволит внедрять в учебный процесс новые формы обучения.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность цифрового развития региона. По словам главы Прикамья, образованию в этом процессе отводится самая серьезная роль. «Нам нужны кадры – смелые, амбициозные, нацеленные на результат, готовые обеспечить прогресс. Чтобы успешно решить эту задачу, мы добиваемся увеличения цифр приема в вузы и колледжи. Мы должны активнее использовать цифровые инструменты в учебном процессе, – отмечал губернатор. – Обновляем компьютерный парк школ, к 2020 году качественная связь и интернет появятся в 100 % школ и техникумов. Но не все школы, даже при наличии каналов интернета, используют эти возможности. Поэтому важно развивать и преподавательские компетенции».



Сейчас в регионе успешно внедряется проект «Электронная школа». Он направлен на реализацию программ общего образования в формате онлайн-обучения с применением дистанционных образовательных технологий в сети Интернет. По словам министра образования и науки Пермского края Раисы Кассиной, «Электронная школа» повышает доступность качественного образования учеников, проживающих в отдаленных территориях Пермского края. «Доступность интернет-ресурсов во всех школах края даст импульс дальнейшему использованию онлайн-обучения учеников сельских школ у лучших учителей Пермского края. Проект позволяет дистанционно, с помощью видеосвязи, получить образовательную услугу тем детям, для которых ранее она не оказывалась или которые не могут посещать школу по уважительным причинам. Сегодня с ее помощью обучаются более 600 школьников в разных населенных пунктах края», – подчеркнула министр.



В проекте по подключению высокоскоростного интернета принимают участие школы Бардымского, Ильинского, Карагайского, Кунгурского, Пермского, Чайковского, Чернушинского, Чусовского, Юсьвинского и других районов Прикамья.



Связисты построят волоконно-оптические линии связи, осуществят установку, монтаж и настройку телекоммуникационного оборудования, обеспечат возможность выхода в глобальную сеть как по проводному каналу, так и по беспроводному с использованием технологии Wi-Fi.



Работы выполняются в рамках госконтракта министерства информационного развития и связи Пермского края с ПАО «Ростелеком».



«В каждую школу будет проведен выделенный интернет-канал, обеспечивающий круглосуточный доступ к Сети. Также в каждом из краевых учреждений образования будут установлены не менее двух беспроводных точек доступа с обязательной идентификацией пользователей в соответствии с требованием законодательства», – комментирует Роман Сандалов, директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком».