Пермь: новости дня
14:42 | 16.11.2018
Площадь дистанционного мониторинга лесов в Прикамье увеличится до 6,3 млн гектаров
Как отметил глава региона, в Прикамье увеличивается объем предоставления лесного ресурса. В этом году использование лесосеки выросло на 900 тыс. кубометров и составляет 13,8 млн кубометров. Кроме того, в крае активно реализуется нацпроект «Экология» в части лесовосстановления. «Стремимся к соблюдению баланса вырубки леса и его возобновления. В этом году восстановили 42,7 тыс. гектаров (84 % при плане в 79 %), к 2024 году планируем восстанавливать более 49 тыс. гектаров. Для этого развиваем базисные питомники, выращиваем посадочный материал, – отметил Максим Решетников. – Впервые за пять лет удалось нарастить финансирование лесной отрасли. Дополнительные 126 млн рублей направлены на укрепление материально-технической базы, обновление парка лесопожарной техники и оборудования, а также формирование двух пожарно-химических станций».
В своем докладе министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Килейко обозначил, что ежегодная лесосека в регионе составляет 19,7 млн кубометров. Из них 8,8 млн кубометров (45 %) передано в долгосрочную аренду, 1,8 млн кубометров – под реализованные инвестпроекты. При этом еще 5,9 млн кубометров (30 %) являются свободными лесными участками.
Кроме того, в Пермском крае особое внимание уделяется борьбе с незаконным оборотом древесины и незаконными рубками. С 2012 года количество, объем и причиненный незаконными рубками ущерб на территории края сократились в 2,7 раза. На высоком уровне держится и раскрываемость таких правонарушений (стабильно превышает 70 %). Тем не менее в прошлом году было зафиксировано увеличение объема незаконных рубок, однако в 2018 году их удалось остановить. Для того, чтобы удержать результат, в регионе начали применять спутниковые технологии, наработки в части дистанционного мониторинга, тиражировать новые проекты.
Так, в этом году дистанционный мониторинг ведется на 4,4 млн гектаров лесов. В следующем году эта площадь будет увеличена до 6,3 млн гектаров.
В Пермском крае разработано уникальное программное обеспечение, которое позволяет с помощью новых технологий давать материальную оценку лесосек, создавать лесную декларацию, разрабатывать проектную документацию – «Парма-ГИС». По словам директора «Центра космических технологий и услуг» Альберта Васильева, компания написала программные модули, которые позволяют получать данные быстро и с максимальной точностью.
В 2019 году планируется продолжить вовлечение лесного ресурса в долгосрочную аренду, увеличивать площади лесовосстановления, а также обновлять и укреплять материально-техническую базу.
Резюмируя итоги совещания с губернатором, президент Ассоциации лесопромышленников Прикамья Александр Суслопаров дал положительную оценку регулярным встречам с представителями краевых властей. «Мы видим, что вопросы, поставленные на наших предыдущих встречах, начинают трансформироваться в конкретные решения. Например, сейчас активно меняется ситуация с грузовыми перевозками леса. Поэтому мы и сами активнее работаем, и, зная, что нам помогут, составляем новые вопросы. Считаю, что диалог с краевыми властями задает динамику развития лесной отрасли».
© «Вечерние Ведомости»
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