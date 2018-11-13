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Пермь: новости дня


14:15 | 16.11.2018

Главный федеральный инспектор и губернатор проинспектировали ход строительства ЖК «Любимов»

15 ноября губернатор Пермского края Максим Решетников и главный федеральный инспектор (ГФИ) Сергей Половников посетили строящийся жилой комплекс «Любимов» в Березниках. Рабочая поездка организована в рамках поручения полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова по итогам визита в Пермь 8 ноября.

В ходе посещения ЖК «Любимов» Сергей Половников и Максим Решетников совершили обход жилых многоэтажек комплекса, оценили качество строительных работ, внутреннюю инфраструктуру и благоустройство придомовых территорий.

Сергей Половников отметил, что в ходе инспекции действительно выявлено отставание по срокам строительства двух домов первой очереди жилого комплекса «Любимов» от утвержденного плана-графика. «Есть понимание, что сроки сдвигаются в связи с тем, что краем расторгнуты договоры с подрядчиком, который первоначально осуществлял строительство домов. Это было сделано из-за невыполнения застройщиком в полном объеме взятых на себя обязательств, — пояснил главный федеральный инспектор. — Несмотря на это, следует отметить, что строительство первой очереди находится в завершающей стадии. Я согласен, что при сдаче объектов в первую очередь должно быть обеспечено соответствующее качество передаваемых жителям Березников жилых помещений».

По итогам осмотра возводимых домов губернатор Максим Решетников обозначил, что в строительстве ЖК «Любимов» есть задержки по срокам, однако это не должно сказываться на качестве. «Мы понимаем, что люди ждут свои квартиры здесь уже давно. Они хотят переехать и обживать новое жилье, а не беспокоиться о том, что строители выполнили свою работу недостаточно хорошо. Ради того, чтобы уложиться в сроки, нельзя жертвовать качеством», — подчеркнул глава региона.

Кроме того, Сергей Половников и Максим Решетников осмотрели строительство домов второй очереди, которые, согласно утвержденному правительственной комиссией плану, должны быть сданы в 2019 году. Строительство всех 13 домов второй очереди уже идет.

Также главный федеральный инспектор и глава региона осмотрели здание детского сада на 240 мест, который строители готовят к сдаче.

На текущий момент в Березниках признаны аварийными 123 дома, нуждающимися в переселении признаны порядка 14 тысяч человек.

В микрорайоне Любимов уже построено 10 многоквартирных домов. К ноябрю 2018 года новоселье в новостройках отметили порядка 3 тысяч человек. Предполагается, что в общей сложности до 2021 года в ЖК «Любимов» будут построены дома на 6 тысяч новых квартир, куда смогут переехать более 14 000 человек.

Ход строительства нового микрорайона в Березниках контролируется правительственной комиссией по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, совместно с аппаратом полномочного представителя президента в ПФО.

Также во время визита в Березники ГФИ и губернатор Пермского края посетили краевую больницу им. академика Вагнера Е.А. Сегодня это самое крупное лечебно-профилактическое учреждение в Пермском крае, объединившее городскую больницу им. Вагнера Е.А., детскую городскую больницу, поликлиники Березников и Усольскую районную больницу.

Главный врач медучреждения Сергей Суханов рассказал о том, как организовано оказание медицинских услуг жителям недавно присоединившегося Усольского района, представил работу сосудистого центра и наработки медучреждения.

«Мы приближаем медицинскую помощь для жителей Усольского района. Раньше они не могли попасть на прием к узким специалистам, сейчас же они приезжают сюда на прием. Мы развиваемся, создаем комфортную среду, делаем ремонты, чтобы жители приходили в светлые, теплые помещения, — отметил Сергей Суханов. — Большой упор мы делаем на реабилитацию, планируем организовать большой центр кинезитерапии».

По словам главврача, в рамках национального проекта «Здравоохранение», утвержденного Указом Президента Российской Федерации № 204, удается решать кадровый вопрос в медучреждении. В этом году по целевому набору на работу в краевую больницу им. академика Вагнера Е.А. придут 53 молодых специалиста, кроме того, каждый год ряды врачей и фельдшеров пополняют 10 человек. Их привлекают по программам «Земский фельдшер» и «Земский доктор».

Руководитель больницы обозначил, что у учреждения есть потребность в ремонте помещений. Создать комфортные условия необходимо как в усольских, так и в березниковских отделениях больницы. Глава региона Максим Решетников заявил о готовности региональных властей поддержать проект.

© «Вечерние Ведомости»

 


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