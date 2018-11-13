Пермь: новости дня
12:57 | 16.11.2018
Елена Савельева: «Наша основная задача – повышение качества жизни пожилых людей»
В ходе выступления Елена Савельева рассказала о реализации партпроекта «Старшее поколение». «Наша основная задача – создание комфортной среды, повышение качества жизни пожилых людей. Это должно включать в себя создание условий для активного долголетия, доступность социального и медицинского обслуживания и, обязательно, социализацию и общественную активность граждан серебряного возраста. Партия выступает в качестве генератора идей», – пояснила она.
На начальном этапе реализации проекта были определены две основные задачи – наладить межведомственное взаимодействие и партийный контроль. Помимо этого выявилась недостаточная информированность пожилых людей о тех мерах поддержки и программах, которые направлены на улучшение качества их жизни. Можно сказать, что есть две категории людей – активные и нуждающиеся. Для последних реализуется проект «Территория заботы», служба социальных участковых, система долговременного ухода, стационарзамещающие технологии.
Для того чтобы всегда «держать руку на пульсе», понимать, какая информация, меры поддержки нужны жителям Прикамья, необходимо взаимное сотрудничество с территориальными органами самоуправления и общественными организациями. Представители этих объединений, как никто другой, знают, что требуется их близким, друзьям, соседям. При необходимости проводятся семинары на различные темы: противодействие мошенничеству в отношении пожилых людей, профилактика различных заболеваний и, самое актуальное сегодня, цифровое ТВ.
Совместно с министерством социального развития Пермского края в течение сентября – октября 2018 года был проведен мониторинг уровня и качества жизни пожилых людей во всех муниципальных образованиях региона. Он включал в себя четыре направления: социально-демографическую ситуацию на территории, трудовую занятость людей старшего поколения, досуг и наличие дополнительных социальных сервисов, инфраструктуру учреждений, которые предоставляют услуги пожилым людям.
В рамках прошедшей конференции также состоялись круглые столы «Развитие территории частной жилой застройки города Перми», «Природоохранные мероприятия в городской среде силами общественности», «Молодежная активность и добровольчество ТОС города Перми». По итогам конференции была принята резолюция.
© «Вечерние Ведомости»
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