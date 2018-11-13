Выходные в Перми будут теплыми и снежными

12:40 | 16.11.2018

Сейчас в столице Прикамья -2 градуса, снег. Сегодня, 16 ноября, в Перми будет около -1 °C, ночью – до -2 °C.



Завтра столбик термометра поднимется до +1 °C, ожидаются осадки. В воскресенье, 18 ноября, будет около нуля, снег. По предварительным прогнозам, теплая погода сохранится и в понедельник, а потом немного похолодает.