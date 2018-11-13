Красновишерские медики успешно участвуют в программах модернизации здравоохранения

12:28 | 16.11.2018

15 ноября в рамках рабочей поездки в Красновишерск губернатор Пермского края Максим Решетников посетил Красновишерскую центральную районную больницу. Глава Прикамья пообщался с врачами и пациентами, познакомился с работой медицинского учреждения.



С августа 2017 года больница участвует в проекте «Новая поликлиника». За это время срок ожидания приема терапевта с 4 дней уменьшился до 1-2 дней, приняты на работу врач-невропатолог и 2 врача-гинеколога. В 2018 году участковые врачи-терапевты переведены на 5-часовой режим приема, организована работа фельдшеров неотложной помощи кабинета доврачебного приема во взрослой поликлинике. Большая работа проведена по цифровизации здравоохранения: 100% рабочих мест врачей первичного звена обеспечены компьютерами, организовано 8 телемедицинских консультаций со специалистами краевой детской клинической больницы и краевой клинической больницы. В Красновишерском районе ведется работа по привлечению в территорию молодых специалистов-медиков.



Ситуация в сфере здравоохранения в Пермском крае последовательно изменяется к лучшему, это видно на примере Красновишерской ЦРБ, отметил губернатор Пермского края Максим Решетников.



«Качество работы врачей стало лучше. Мы ставили задачу устранить «болевые точки» в поликлиниках и в дальнейшем на основе поликлинической сети выстраивать систему оказания медицинской помощи. Говоря о ситуации в здравоохранении, не могу не отметить очень важный аспект: сейчас мы готовим масштабные программы по профилактике онкологических и кардиозаболеваний. Это основные заболевания в структуре смертности региона. Мы понимаем, что профилактика — это задача и медиков, и самих жителей. Поэтому важно в некотором смысле «заставить», замотивировать людей заниматься своим здоровьем. Главное, не забывать, что конечная задача всей нашей работы в сфере здравоохранения — качественное улучшение оказания медицинской помощи пациентам», — сказал он.



Отметим, с 2016 года в Пермском крае было увеличено финансирование здравоохранения в 1,5 раза, за счет этого погашены долги медучреждений. Благодаря оптимизации работы учреждений повысилась производительность труда медицинского персонала. Так, на 16% увеличилось число пациентов, принятых врачом-терапевтом, и среднее время ожидания у терапевта сократилось с 14 до двух дней. В рамках проекта «Новая поликлиника» по краю модернизировано 128 регистратур и зон ожидания, в следующем году планируется модернизировать еще 15. Кроме того, в 2019 году планируется увеличить финансирование медицинских стационаров. Их краевого бюджета предполагается направить 18,5 млрд рублей (+11,3 % к уровню 2018 года). Всего на финансирование отрасли в 2019 году из краевого бюджета предполагается направить 47 млрд рублей.