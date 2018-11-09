В Перми стартовало строительство спортивной базы «Летающий лыжник»

19:05 | 15.11.2018

Новая спортивная база «Летающий лыжник» появится в Мотовилихе на улице Тихой, 22 в следующем году и будет доступна не только воспитанникам одноименной детско-юношеской школы, но и жителям города.



Как пояснили в комитете по физической культуре и спорту, в связи с аварийным состоянием прежней лыжной базы на улице Тихой, 22 несколько лет назад ее снесли, воспитанники спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» занимались в других помещениях учреждения.



Площадь новой двухэтажной спортивной базы, к строительству которой уже приступило городское управление капстроительства, составит 2395,52 кв. метра. Сегодня готова площадка под новый объект, в ближайшее время начнут забивать сваи.



В здании будут размещены три зала: универсальный спортивный зал, тренировочный зал для специальных физических занятий, связанных с лыжным спортом, и тренажерный зал для общей физической подготовки спортсменов.



Как пояснил директор спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва «Летающий лыжник» Вадим Литовченко, в учреждении занимается порядка 1000 ребят, новая спортивная база даст возможность готовить спортсменов на более качественном уровне. Кроме того, руководитель планирует сотрудничать с близлежащими школами, заниматься здесь смогут желающие пермяки.



Напомним, что в будущем в Мотовилихинском районе Перми планируется организовать целый спортивный кластер зимних видов спорта, создать единое спортивно-развлекательное пространство. Для этого городской департамент экономики и промышленной политики до конца года планирует объявить конкурс на право заключения концессионного соглашения по строительству горнолыжного комплекса «Северный склон». Сегодня пакет документов по концессионному соглашению передан в департамент имущественных отношений администрации Перми для организации его проведения. Согласно проекту концессионного соглашения срок строительства составляет два года с даты его заключения.