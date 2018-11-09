Власти Прикамья направили 300 млн рублей в муниципалитеты для рефинасирования коммерческих кредитов

18:59 | 15.11.2018

На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края рассматривался вопрос распределения дополнительной финансовой помощи муниципалитетам, направленной на оздоровление местных бюджетов путем замещения их коммерческих кредитов бюджетными кредитами из краевого бюджета.



Министр финансов Елена Чугарина отметила, что по итогам 3 квартала 2018 года долг муниципальных образований перед коммерческими организациями составляет 369,4 млн рублей. К концу года за счет дополнительных доходов муниципалитетов (дотаций) эта задолженность сократится до 299,9 млн рублей, кредитные обязательства будут иметь 12 территорий края.



Обслуживание коммерческих кредитов влечет за собой расходы местных бюджетов, связанные с уплатой больших процентов. На данный момент, ставки по кредитам четырех муниципалитетов превышают установленное Правительством РФ ограничение: ключевая ставка ЦБ + 1%. Ставка по кредиту Краснокамского городского поселения составляет 8,67%, Александровского района – 8,69%, Добрянского района – 8,9%, Всеволодо-Вильвенского городского поселения – 9,69%.



Министерством финансов Пермского края было принято решение о замещении коммерческих кредитов муниципалитетов бюджетными кредитами по ставке 0,1% годовых. Это позволит существенно снизить расходы местных бюджетов по уплате процентов. По оценке министерства, экономия средств местных бюджетов составит 17 млн рублей.



Получателями бюджетных кредитов станут 12 муниципалитетов: Александровский, Добрянский, Краснокамский, Кизеловский районы, Яйвинское, Краснокамское, Всеволодо-Вильвенское, Чайковское и Чернушинское городские поселения, а также Губахинский, Кунгурский и Лысьвенский городские округа.



При этом органы местного самоуправления берут на себя обязательства по погашению бюджетных кредитов до конца 2021 года и формированию бездефицитных бюджетов, чтобы в дальнейшем избежать возникновения долговой нагрузки.



Напомним, также региональные власти оказывают поддержку объединившимся территориям. При объединении территория получает одну эффективную администрацию, и сокращаются расходы на управление. Сэкономленные средства могут быть направлены на решение социальных вопросов. На каждый сэкономленный рубль из краевого бюджета направляется еще рубль «сверху». Плюс к этому региональные власти дополнительно увеличивают финансирование ремонтов муниципальных дорог. Таким образом, объединительные процессы в территориях проводятся в интересах их жителей.