«Горьковка» приглашает на концерт и консультации по генеалогии

17:55 | 15.11.2018

В выходные в пермской библиотеке им. Горького пройдут заседания дискуссионных клубов, индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и концерт.



17 ноября, 11:00 – заседание клуба «Экологическая культура», тема: «Чистые игры». Экологическая компетенция необходима каждому человеку. Клуб экологической культуры призван в ярком активном формате содействовать решению проблемы формирования экологического сознания путем творческого осмысления экологических проблем, продвижения чтения экологической литературы. Конференц-зал, 3-й этаж, левое крыло. 12+



18 ноября, 12:00 – дискуссионный клуб на немецком языке с Франком Ровальдом. Встреча посвящена профессиям «капитан воздушного судна» и «бортпроводник». На встречах этого клуба участники получают актуальную страноведческую информацию о Германии, в том числе в формате фильмов. Благодаря ведущему Франку Ровальду у гостей клуба есть уникальная возможность усовершенствовать навыки разговорного немецкого языка в различных ситуациях. Немецкий читальный зал, 2-й этаж, левое крыло. 16+



18 ноября, 12:00 – индивидуальные консультации по генеалогическому поиску и составлению родословных. Отдел краеведения, 4-й этаж, левое крыло. 16+



18 ноября, 14:00 – концерт из цикла «Путешествие по странам и континентам». На этот раз артисты пермской оперы приглашают вас посетить Италию. Татьяна Каминская: «Музыкальное путешествие начнется с 15-го века музыкой Монтеверди, пройдет сквозь века вместе с шедеврами великих опер Россини, Доницетти, Беллини, Верди, Масканьи и Пуччини». Музыкальная программа приурочена к 160-летию со дня рождения Джакомо Пуччини, одного из ярких представителей оперного направления в итальянской музыке. Некоторые исследователи полагают, что он крупнейший после Верди итальянский оперный композитор. Оперным композитором ему захотелось стать, когда он впервые услышал представление оперы Верди «Аида». Конференц-зал, 3-й этаж, левое крыло. 12+