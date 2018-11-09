Пермякам помогут оформить землю под индивидуальными жилыми домами

14:47 | 15.11.2018

В четверг, 15 ноября, в рамках информационного проекта «Земельный ответ» в поселке Новые Ляды состоится бесплатная выездная консультация специалистов в сфере земельных отношений. Встреча пройдет в общественном центре по адресу: улица Крылова, 63. Начало в 18:00.



Как сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми, на консультацию приглашаются не только жители Новых Лядов, но и те пермяки, садовые участки или индивидуальные жилые дома которых расположены в поселке. Специалисты департамента земельных отношений, кадастровой палаты Пермского края, Росреестра и Центра технической инвентаризации (ЦТИ) ответят на все вопросы собственников.



Опыт прошлого года показал, что наиболее часто жители поселка обращались за помощью в оформлении земли под индивидуальными жилыми домами и дачными участками. В ведомстве подчеркивают, что специфика вопросов связана с территориальным расположением поселка: здесь исторически сложилась малоэтажная застройка с большим количеством индивидуального жилья и дачных участков. В этом году на встрече большое внимание будет уделено этим вопросам. Всем пришедшим выдадут специально разработанные инструкции, которые смогут помочь в решении большинства типовых земельных вопросов.



- Мы подводим итоги каждой встречи с жителями и корректируем свою работу в зависимости от потребности граждан, – отмечает Ольга Немирова, начальник департамента земельных отношений. – Если консультация проходит в районах, где часть территории занимает частный сектор, то вероятнее всего вопросы будут связаны с оформлением прав на индивидуальные дома и садовые участки. Если встреча проходит в центральных районах, то достаточно большое количество обращений связано с гаражными кооперативами. В прошлом году по просьбам пермяков мы стали приглашать на встречи специалистов из Добрянского и Пермского районов, и сегодня на каждой выездной консультации с нами работают специалисты из этих территорий.