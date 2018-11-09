Пермские МФЦ начали прием заявлений на выплату ежемесячных пособий при рождении первенца

14:41 | 15.11.2018

Центры «Мои документы» Пермского края приступили к оказанию новых услуг в сфере социальной защиты и занятости населения.



Теперь в МФЦ можно оформить ежемесячные пособия в связи с рождением или усыновлением первого ребенка (прим.: пособия полагаются семьям, в которых ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года), получить статус опекуна и попечителя, подать заявление о назначении выплат на содержание детей, находящихся под опекой, или денежного вознаграждения приемным родителям. Также министерство социального развития окажет через многофункциональный центр содействие гражданам в поиске работы, организации профессиональной ориентации, трудоустройству несовершеннолетних и т.д. В общей сложности перечень услуг региональных МФЦ пополнился на 19 наименований.



Отметим, что в настоящее время на базе многофункциональных центров предоставляется 63 услуги министерства социального развития Пермского края. Особым спросом пользуются услуги по оформлению субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (за 10 месяцев 2018 года принято 12711 обращений) и приему заявлений на выплату ежемесячных пособий на детей (30735 заявлений). В общей сложности с начала года специалисты отделений «Мои документы» приняли свыше 97 тысяч пакетов документов по линии социальной защиты и занятости населения.