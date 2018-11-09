Новое здание школы в Красновишерске позволит увеличить число учащихся в ней до 675

13:31 | 15.11.2018

15 ноября во время рабочей поездки в Красновишерск губернатор Пермского края Максим Решетников совместно с главным федеральным инспектором Прикамья Сергеем Половниковым проинспектировал строительство нового здания школы № 1. Здесь уже завершен монтаж фундаментов, выполнена кладка стен здания, работы по заполнению контура здания, устройство крыши и кровельного покрытия, монтаж наружных инженерных сетей, работы по благоустройству.



Ведется чистовая отделка и монтаж внутренних инженерных сетей. Кроме того, объявлены конкурсы на поставку учебного оборудования почти на 16 млн рублей.



Прежнее здание было построено в 1936 году, на момент начала строительства нового здания в учреждении обучалось 540 школьников. «Проектная мощность нового здания школы позволит обучать 675 детей, – рассказал директор школы Вячеслав Мещуров. – При этом занятия будут вестись в первую смену».



Также Вячеслав Мещуров пояснил, что проект нового здания предусматривает наличие отдельного пищеблока, двух спортивных залов, в одном из которых появится возможность проводить районные соревнования. Также в школе появится порядка 10 специализированных кабинетов с современным оборудованием, а также помещения для внеучебной деятельности. Кроме того, в новом здании будут обеспечены условия для передвижения маломобильных групп населения.



Главе региона представили некоторые из помещений школы: спортзал для младших классов, учебные кабинеты, кабинеты для проведения уроков по естественным наукам, актовый зал. Максим Решетников обратил внимание на необходимость установки в актовом зале современного оборудования. Также губернатор предложил рассмотреть вариант использования переносных перегородок в зале, чтобы одновременно в помещении можно было заниматься разными видами творчества.



Завершить возведение нового здания учебного заведения планируется в II квартале 2019 года. Отставание от ранее установленных сроков здесь составляет 3 месяца. По информации регионального минстроя, продление строительства образовательного учреждения связано с выявленными недостатками проектных решений устройства вентиляционной системы и противодымной вентиляции. Эти работы не были своевременно учтены подрядной организацией.



Для устранения недочета проектная документация уже составлена и согласована с местным Управлением капитального строительства. К работам подрядчик приступит в ближайшее время.



Напомним, проект бюджета Пермского края на 2019–2021 гг., одобренный в первом чтении, предусматривает масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры: 71 объект образования, в том числе 32 школы, 30 детских садов.