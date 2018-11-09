Пермячка представит регион на федеральном музыкальном конкурсе «Новая звезда»

13:05 | 15.11.2018

С 23 по 30 декабря состоятся телетрансляции музыкального конкурса «Новая звезда». Участие в нем принимают представители всех 85 регионов России. Пермский край в этом году представляет пермячка Александра Панова.



Выпускница пермского политехнического университета прошла онлайн-отбор и сразится за главный приз. Напомним, в прошлом сезоне в десятку финалистов шоу вошла наша землячка Анна Сатонина.



«Схема голосования неизменна – пять лучей от пяти судей. Наивысшая оценка – 100 баллов. Каждое «гашение луча» членом жюри отнимает у исполнителя 20 баллов. Победителем будет признан тот регион, чей исполнитель выйдет в финал и получит наибольшее количество голосов телезрителей», – заявляют организаторы конкурса. Отметим, что в «Новой звезде» два победителя – участник, ставший лучшим по мнению жюри конкурса, и достойнейший претендент по версии телезрителей страны.



Эфиры первого тура конкурса будут показаны с 23 по 30 декабря 2018 года. А полуфинал и финал конкурса телезрители увидят с 2 по 4 января 2019 года. Вручение призов состоится 4 и 7 января. Председатель жюри – Максим Дунаевский.



Александра Панова – выпускница пермского политехнического университета. По специальности она социолог, но работает в школе вокала, пластики и актерского мастерства. Девушка – не первая пермячка, участвующая в «Новой звезде».