Двое пермяков арестованы по подозрению в убийстве таксистки

12:56 | 15.11.2018

В Перми продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам убийства. 5 ноября возле лесного массива на территории Мотовилихи было обнаружено тело 44-летней женщины с травмами криминального характера, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Установлены и задержаны двое подозреваемых, одного из них задержали в Екатеринбурге. Потерпевшая занималась частным извозом. Как полагает следствие, подозреваемые, находясь в ее автомашине, задушили женщину, выкинули тело на обочину дороги, затем похитили ее машину и мобильный.



Задержанные заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.