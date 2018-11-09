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12:29 | 15.11.2018
Пермская краевая клиническая больница отмечает 185-летний юбилей
В семьях тысяч пермяков есть истории, связанные с краевой клинической больницей, отметил глава Прикамья.
«Пермская краевая клиническая больница – «родоначальник» многих современных медицинских учреждений Прикамья. Люди благодарны вам за ту помощь, возвращенные жизни и здоровье. И в юбилей нужно помнить о развитии. Край вкладывает деньги в оборудование, мы сохранили все земельные ресурсы, необходимые для развития больницы. За последние два года финансирование больницы увеличено на 20 %. Самое главное в любой работе – это коллектив, где есть команда единомышленников, которая всегда стремится к лучшему. Поэтому, поздравляя коллектив, заверяю, что больница будет развиваться и дальше. Конечно, желаю здоровья, ведь, помогая другим, вы порой не жалеете себя», – сказал он.
Работникам краевой клинической больницы вручены благодарственные письма губернатора. Глава региона Максим Решетников вручил награды заведующей акушерским обсервационным отделением стационара, врачу – акушеру-гинекологу Пермского краевого перинатального центра Татьяне Николаевне Балковой, заведующей кабинетом компьютерной томографии – врачу-рентгенологу Елене Аркадьевне Трухачевой, старшей медицинской сестре нейрохирургического отделения стационара Наталье Николаевне Воскресенской, врачу – торакальному хирургу хирургического отделения стационара Евгению Евгеньевичу Саблину.
По словам и. о. министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой, ведомство будет поддерживать дальнейшее развитие флагмана прикамской медицины.
«Ни для кого не секрет, что самые сложные операции, что новые виды лечения проводятся и внедряются именно в стенах Пермской краевой клинической больницы. И происходит это благодаря талантливому руководству и здоровым амбициям всего коллектива. Я надеюсь, что в дальнейшем вы свои позиции не сдадите, будете развиваться, использовать новые технологии и совершенствовать свои навыки в оказании медицинской помощи. А минздрав окажет необходимую помощь и поддержку», – сказала она.
По словам главного врача больницы Анатолия Касатова, с момента ее учреждения работа в больничных стенах идет постоянно, а история неразрывно связана с историей страны.
«Я обязан сказать слова благодарности всем тем, кто работает в больнице, в том числе тем, кто работает прямо сейчас – в операционных, родовых, приемных покоях. У нас впереди большое будущее, ведь у нас очень дружный и ответственный коллектив», – сказал он.
От правильно поставленного диагноза и выбранной тактики лечения зависят здоровье и жизнь пациента. Это огромная ответственность, и врачи больницы ее осознают, работая слаженно, отмечает заведующая кабинетом компьютерной томографии – врач-рентгенолог Елена Трухачева. «Наша больница работает с самыми сложными случаями, ведь так или иначе самых «тяжелых» пациентов направляют к нам. Часто именно у нас ставится окончательный диагноз. Это наша работа. Мы делаем все для того, чтобы помочь пациенту», – отмечает она.
Чтобы работать в Пермской краевой клинической больнице, нужно любить людей, постоянно самосовершенствоваться, считает врач – торакальный хирург хирургического отделения стационара Евгений Саблин. «Конечно, берет гордость за то, что работаешь в такой больнице. Мы лучшие в крае и одни из лучших в России. В моей практике нет «простых» случаев. «Быть профессионалом во всем» – это наш девиз», – сказал он.
Отметим, Пермская краевая клиническая ордена «Знак Почета» больница ведет свою историю с 17 ноября 1833 года. За 185 лет своего становления и развития больница сыграла важную роль в истории медицины Прикамья и Урала, стала родоначальницей многих медицинских учреждений города Перми. Сегодня ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» – это ведущее многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение Пермского края и самая крупная клиническая база для кафедр Пермского государственного медицинского университета имени академика Е. А. Вагнера.
© «Вечерние Ведомости»
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