Дума рассмотрит продление до 2021 года расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в центре Перми

19:33 | 14.11.2018

Комитет по городскому хозяйству рекомендовал Пермской городской Думе продлить до 2021 года расходное обязательство по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов в центре Перми.



Также предлагается дополнить перечень девятью многоквартирными домами по ул. Петропавловской и одним по ул. Куйбышева, уточнить адреса двух домов на пересечении Комсомольского проспекта и улиц Пушкина, Луначарского. Перечень актуализируется в отношении многоквартирного дома, где ремонт будет выполнен администрацией города Перми по решению суда.



В проекте бюджета города Перми на 2019-2021 годы предусмотрены средства на реализацию расходного обязательства: в 2019 году - 80 000,0 тыс. руб., в 2020 году - 80 000,0 тыс. руб., в 2021 году - 150 000,0 тыс. руб.



В планах на 2019-2021 гг. - капитальный ремонт фасадов 52 многоквартирных домов, в том числе в 2019 году - 23, в 2020 году - 19, в 2021 году - 10.



Депутаты проголосовали за рекомендацию администрации города Перми направить в исполнительный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий функции государственного управления в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, предложения по актуализации.



Окончательное решение по проекту решения о внесении изменений в Решение Пермской городской Думы от 27.02.2018 № 30 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер финансовой поддержки капитального ремонта фасадов многоквартирных домов города Перми» будет принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 20 ноября.