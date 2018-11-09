Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края

19:18 | 14.11.2018

Заместитель председателя Совета, председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин принял участие в работе комиссии по нормотворческой деятельности в области экономической политики, природопользования, собственности и инвестиционной деятельности. Главной темой стало развитие сельского хозяйства в Прикамье.



Согласно докладу регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Александра Козюкова на плановый период 2019-2021 запланированы к реализации 119 инвестпроектов. Это серьезный шаг к продовольственной безопасности региона.



Уполномоченный по правам предпринимателей Вячеслав Белов призвал обеспечить стабильные, понятные и предсказуемые условия поддержки для фермерских хозяйств. По мнению Юрия Уткина, этот тезис важен для работы всех предпринимателей, в частности, тех, кто работает в Перми в сфере переработки и распространения сельхозпродукции.



«Вместе с торговыми сетями нужно скоординировать и усилить работу по продвижению местного продукта. Разумный протекционизм пойдет на пользу региональным производителям. Кроме того, можем поддержать бизнес в рамках партпроекта «Единой России» «Российское село». Есть еще один ресурс – Пермская городская Дума подписала соглашение с минскими властями. В рамках этого сотрудничества реально поднять вопрос о приобретении белорусской сельхозтехники», - считает председатель Пермской городской Думы.



Далее состоялось общее заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края под руководством председателя Законодательного собрания Валерия Сухих. Спикеры земских собраний и городских дум Прикамья обсудили проект бюджета Пермского края на трехлетний период. Основные принципы формирования и параметры законопроекта осветила министр финансов Елена Чугарина. По ее словам, сбалансированность и устойчивость бюджетной системы Пермского края во многом зависит от формирования единых подходов органов власти всех уровней по направлениям реализации бюджетной политики.



Председатель Законодательного собрания края Валерий Сухих подчеркнул, что сегодня состоялось одно из важнейших в этом году заседаний Совета представительных органов.



«Главный финансовый документ региона с коллегами обсудили в трех плоскостях - на уровне исполнительной, законодательной и муниципальной власти. Такой подход возможен именно на площадке Совета, где в открытом диалоге обсуждаются актуальные темы развития региона», - отметил спикер краевого парламента.



Бюджет предполагает выполнение всех социальных обязательств, которые власть взяла на себя. В ходе обсуждения председатели земских собраний и городских дум рассмотрели систему приоритетов бюджетной политики Прикамья, сопоставили заложенные финансовые параметры с ожиданиями жителей.



Также члены Совета рассмотрели вопрос о развитии туризма в Прикамье. Были обозначены векторы дальнейшего развития отрасли. Доклад на эту тему представила руководитель Агентства по туризму и молодежной политике Елена Соснина. Она отметила увеличение доли культурно-познавательного туризма в общем турпотоке нашего региона. Несмотря на положительную динамику, туризм может занимать более значимое место в структуре экономики территорий края и приносить больше дохода в местные бюджеты. Также Елена Соснина отметила возможность получить субсидии в рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ».



Юрий Уткин высказал мнение, что необходимо больше внимания уделять развитию промышленного туризма и агротуризма. «Эти направления имеют огромный потенциал! Попросил коллег отметить это в итоговом решении Совета представительных органов по этому вопросу. Обязательно поддержим промышленный и агротуризм и по партийной линии, «Единая Россия» уже реализует проекты «Российское село», «Историческая память» и «Локомотивы роста», - подчеркнул спикер городской Думы.



Председатель Земского собрания Кунгурского района Сергей Крохалев, отмечая развитие туристического потенциала в Прикамье, также акцентировал внимание на агротуризме: «В нашем регионе есть все для развития агротуризма, прекрасная природа, реки и водные ресурсы, фермерские хозяйства, возможность привлечения сельских жителей. Очень важно сейчас создать туристическую инфраструктуру для развития этого направления».



Кроме того, на Совете были подведены итоги заседаний постоянных комиссий Совета, где обсуждались вопросы об опыте местного самоуправления по охране окружающей среды, закрепления медицинских и педагогических кадров, в том числе, в сельской местности.