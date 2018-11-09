В Перми планируется создать организационный комитет по разработке гимна города

19:12 | 14.11.2018

На комитете по местному самоуправлению и регламенту принято решение рекомендовать Пермской городской Думе создать организационный комитет по разработке гимна города Перми, утвердить Положение и состав организационного комитета.



В частности, в Положении отмечается, что организационный комитет является совещательным органом при Пермской городской Думы и образуется в целях организационного сопровождения создания и принятия гимна города Перми. В его состав планируется включить депутатов Пермской городской Думы, представителей администрации города Перми и общественности. Оргкомитет может возглавить председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Если у нас все сложится и появится такое произведение, то это будет подарок для всех горожан», - отметила Наталья Рослякова.



На заседании комитета было отмечено, что гимн – это третий символ города Перми наряду с флагом и гербом. Опыт подобной работы над символами есть.



Организационный комитет должен будет координировать работу по созданию гимна. По словам заместителя председателя Пермской городской Думы Алексея Грибанова, в рамках оргкомитета нужно будет решать массу вопросов и, в частности, порядок работы конкурсной комиссии, состоящей из профессионалов.



Окончательное решение по созданию организационного комитета по разработке гимна Перми будет принимать Пермская городская Дума на ближайшем пленарном заседании 20 ноября.