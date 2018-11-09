На комитете Пермской гордумы рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества

19:05 | 14.11.2018

Члены комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами поддержали решение внести изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов. В частности, исключить 72 встроенных помещения, расположенных в подвалах жилых домов, а также включить долю в праве собственности по ул. Ивановской, 22. Принятие документа не повлечет дополнительных расходов бюджета.



Также комитет рекомендовал утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Перми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



К приватизации планируется 14 объектов, в том числе имущественные комплексы и отдельно стоящие здания с земельными участками, 52 встроенных нежилых помещения, а также пять долей в праве на земельные участки, расположенные по ул. 4-я Линия, 7, ул. Кировоградской, 182а, ул. Кировоградской, 192а, ул. Максима Горького, 47а, ул. Анри Барбюса, 39.



Общая ориентировочная цена продажи объектов без учета НДС может составить 347 204,9 тыс. руб., что позволит исполнить план по доходам бюджета города Перми от реализации муниципального имущества на 2019-2020 годы.



Окончательное решение по двум рассмотренным комитетом документам будет принято на ближайшем пленарном заседании Пермской городской Думы 20 ноября.