В Перми состоятся Дни Сицилии

18:05 | 14.11.2018

Они пройдут 19-22 ноября при поддержке региональных властей Сицилии и мэрии города-побратима Перми Агридженто. Итальянская сторона проведет презентацию своего региона.



Дни Сицилии пройдут на базе Пермской торгово-промышленной палаты (улица Советская, 24б) и Дворца детско-юношеского творчества (улица Сибирская, 27а).



Проект «Неделя Сицилии в Перми» будет включать дегустацию сицилийской продукции, знакомство с туристическими услугами, биржу деловых контактов, мастер-классы итальянской кулинарии, фэшн-шоу и другие мероприятия.



В делегации из Италии будет 12 участников – это представители индустрии туризма и сферы услуг, моды, дизайна. Например, пермских молодоженов, мечтающих организовать незабываемое событие в теплой Сицилии, ждут встречи с организаторами свадеб и свадебными фотографами. Также в делегацию вошли производители типичных продуктов Сицилии – оливкового масла, соусов, консервов и сладостей. В рамках сицилийской недели пройдут разнообразные мастер-классы. Более подробную информацию об участниках и мероприятиях проекта можно узнать на settimanasiciliana.com.