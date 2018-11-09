Пермь: новости дня
18:01 | 14.11.2018
В новогодних мероприятиях ожидается участие 1,7 млн жителей Прикамья
Как отметил губернатор, в этом году праздничная программа будет шире прошлогодней. В крае пройдет почти 2,3 тысячи мероприятий, это на 113 событий больше, чем в 2017 году. Ожидается, что увеличится и число жителей, которые примут в них участие. По предварительным данным в новогодних мероприятиях примут участие 1,7 млн человек.
«У нас в регионе сложилось много новогодних традиций, которые полюбились и детям, и взрослым. Все ключевые и популярные события, площадки продолжат свою работу, но есть и новшества, — отметил Максим Решетников. – Самое главное из них — это старт новогодних мероприятий, который запланирован уже на конец ноября – установка новогодних елок. А к новогодним праздникам в рамках туристического проекта «Не сиди дома» разработаны специальные праздничные маршруты в 7 территориях края».
В своем докладе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что в крае ведется масштабная подготовительная работа, в частности, по обеспечению безопасности. В каждой территории региона созданы оргкомитеты, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов.
«Оформление городских и сельских уличных пространств, новогодние ярмарки, выставки и другие праздничные мероприятия начнутся с 1 декабря. К 30 декабря запланировано обустройство и открытие 189 ледовых катков и 34 ледовых городков. Такого количества катков и ледовых городков в Пермском крае еще ни разу не организовывалось», — отметил министр.
Главный ледовый городок в Перми при благоприятных погодных условиях планируется открыть в конце декабря. Конечная дата его работы не зафиксирована, ледовый городок будет открыт для посещения, пока будет позволять погода.
Яркими событиями наполнится жизнь учреждений культуры. Так, в Пермской филармонии откроется Рождественский фестиваль, который продлится до 8 января. В преддверии Нового 2019 года Пермский академический театр оперы и балета покажет уже полюбившийся балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. С 11 по 13 января здесь пройдет Всероссийский фестиваль «Сочельник».
Фестивальный дом Пермского края откроется 1 декабря и будет работать до 31 марта 2019 года в центре Перми. Дом будет наполнен креативными проектами, фестивальными мероприятиями, играми, творчеством и будет открыт для каждого жителя Пермского края.
Программа мероприятий для активного семейного отдыха будет предусмотрена и на территории этнографического музея Хохловка.
Центральные и наиболее массовые события пройдут в Перми. В этом году главную новогоднюю ель установят на площади перед Театром-Театром. По словам начальника департамента культуры и молодежной политики городской администрации Елены Негановой, главным общественным пространством краевой столицы традиционно станет эспланада. Новшеством этого года станут три бесплатные карусели: их расположат у памятника Героям фронта и тыла, в театральном сквере и у отеля «Урал» напротив ЦУМа. Губернатор обратил внимание, что для обеспечения порядка на этих площадках можно привлечь волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.
По каждому из районов города составлена отдельная праздничная программа мероприятий, в общей сложности их запланировано более 130. Ярким событием станет открытый кубок по снежной ледовой скульптуре в Перми, который проходит раз в два года.
В 46 муниципальных образованиях запланировано проведение различных конкурсов на новогоднюю тематику. Например, конкурсы на лучшее фото и селфи с Дедом Морозом проведут в Пермском районе, новогодний заплыв — в Кудымкаре, виртуальные выставки — в Губахе.
По словам заместителя начальника управления культуры администрации города Березники Ольги Кокшаровой, в Березниках запланировано проведение 120 мероприятий, в том числе фестивали ледовых и снежных скульптур, парад новогодних саней, благотворительные концерты. Ожидается, что участниками этих событий станут более 20 тысяч жителей Березников и Усолья.
Вся программа новогодних мероприятий будет опубликована на официальном сайте министерства культуры Пермского края, на портале «Управляем вместе» и сайте фестивального движения «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:33 | 14.11.2018
Дума рассмотрит продление до 2021 года расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в центре Перми
19:18 | 14.11.2018
Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края
19:05 | 14.11.2018
На комитете Пермской гордумы рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества
18:55 | 14.11.2018
Выкуп в муниципальную собственность социально значимых объектов Перми поддержали на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами
18:10 | 14.11.2018
В Перми отремонтировали еще один сквер
18:05 | 14.11.2018
В Перми состоятся Дни Сицилии
18:01 | 14.11.2018
В новогодних мероприятиях ожидается участие 1,7 млн жителей Прикамья
17:24 | 14.11.2018
Защитникам прав детей дадут новые полномочия
17:05 | 14.11.2018
В Екатеринбурге заложен первый камень нового детского сада – школы
17:00 | 14.11.2018
К спасению лебедя на Увильдах подключился депутат Госдумы
16:58 | 14.11.2018
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
16:42 | 14.11.2018
Станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли из-за бесхозного пакета
16:25 | 14.11.2018
В Ачитском районе воспитательница детского сада стала фигурантом уголовного дела о травмировании ребёнка
16:03 | 14.11.2018
Курганская прокуратура обязала «ЭКО-Меркурий» обезвредить брошенные на территории предприятия опасные отходы
15:25 | 14.11.2018
В Екатеринбурге стартовал форум «Города России 2030: цифровое будущее»
15:10 | 14.11.2018
Гражданин Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург более двух миллионов рублей
15:00 | 14.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу
14:32 | 14.11.2018
За долги по налогам у уральца арестовали «Ладу-Калину»
14:12 | 14.11.2018
В Нижнем Тагиле 65-летний пенсионер смог догнать грабителя
14:05 | 14.11.2018
Курганские коммунальщики будут проводить ремонт гидрантов ночью, чтобы не отключать воду
13:44 | 14.11.2018
Евгений Куйвашев встретился с Верховным муфтием России
13:28 | 14.11.2018
В Ивделе «Красное и Белое» оштрафовали за товар без ценников
13:22 | 14.11.2018
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
13:18 | 14.11.2018
В кабмине Пермского края произошли кадровые изменения
12:57 | 14.11.2018
Полиция Кургана обнаружила в квартире наркосбытчика обрез двустволки и самодельный револьвер
12:48 | 14.11.2018
Дворовые спортплощадки стали самыми востребованными местами для занятий физкультурой в Перми
12:41 | 14.11.2018
СКР инициировал передачу материалов о ДТП на Фурманова
12:24 | 14.11.2018
В Перми появилось семь новых остановочных павильонов
12:21 | 14.11.2018
745 школьников и студентов региона наградят знаком отличия «Гордость Пермского края»
12:17 | 14.11.2018
В следующем году «Уральские пельмени» отметят 25-летие
11:25 | 14.11.2018
Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении Единой социальной карты
11:05 | 14.11.2018
В 2018 году нарушители пожарной безопасности в лесах Свердловской области оштрафованы на 2 млн рублей
10:43 | 14.11.2018
На улице Колхозников по решению суда демонтировали забор
10:18 | 14.11.2018
В ДТП на Фурманова пострадали три пешехода, в том числе ребёнок
09:57 | 14.11.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом
09:42 | 14.11.2018
В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил несколько человек
09:35 | 14.11.2018
В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги
09:21 | 14.11.2018
Коммунальная авария в районе «Екатеринбург Арены» ликвидирована
00:20 | 14.11.2018
В центре Екатеринбурга полицейские закрыли кальян-бар. У заведения не оказалось никаких документов
21:01 | 13.11.2018
Еще три года в Екатеринбурге не будет второй ветки метро