В новогодних мероприятиях ожидается участие 1,7 млн жителей Прикамья

18:01 | 14.11.2018

14 ноября на заседании правительства Пермского края обсудили подготовку региона к Новому году. По словам главы Прикамья, в этом году новогодний марафон стартует 28 ноября. К этому дню будут установлены и зажжены елки во всех муниципальных образованиях, в том числе и главная елка на эспланаде в Перми.



Как отметил губернатор, в этом году праздничная программа будет шире прошлогодней. В крае пройдет почти 2,3 тысячи мероприятий, это на 113 событий больше, чем в 2017 году. Ожидается, что увеличится и число жителей, которые примут в них участие. По предварительным данным в новогодних мероприятиях примут участие 1,7 млн человек.



«У нас в регионе сложилось много новогодних традиций, которые полюбились и детям, и взрослым. Все ключевые и популярные события, площадки продолжат свою работу, но есть и новшества, — отметил Максим Решетников. – Самое главное из них — это старт новогодних мероприятий, который запланирован уже на конец ноября – установка новогодних елок. А к новогодним праздникам в рамках туристического проекта «Не сиди дома» разработаны специальные праздничные маршруты в 7 территориях края».



В своем докладе министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский отметил, что в крае ведется масштабная подготовительная работа, в частности, по обеспечению безопасности. В каждой территории региона созданы оргкомитеты, в состав которых входят сотрудники правоохранительных органов.



«Оформление городских и сельских уличных пространств, новогодние ярмарки, выставки и другие праздничные мероприятия начнутся с 1 декабря. К 30 декабря запланировано обустройство и открытие 189 ледовых катков и 34 ледовых городков. Такого количества катков и ледовых городков в Пермском крае еще ни разу не организовывалось», — отметил министр.



Главный ледовый городок в Перми при благоприятных погодных условиях планируется открыть в конце декабря. Конечная дата его работы не зафиксирована, ледовый городок будет открыт для посещения, пока будет позволять погода.



Яркими событиями наполнится жизнь учреждений культуры. Так, в Пермской филармонии откроется Рождественский фестиваль, который продлится до 8 января. В преддверии Нового 2019 года Пермский академический театр оперы и балета покажет уже полюбившийся балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко. С 11 по 13 января здесь пройдет Всероссийский фестиваль «Сочельник».



Фестивальный дом Пермского края откроется 1 декабря и будет работать до 31 марта 2019 года в центре Перми. Дом будет наполнен креативными проектами, фестивальными мероприятиями, играми, творчеством и будет открыт для каждого жителя Пермского края.



Программа мероприятий для активного семейного отдыха будет предусмотрена и на территории этнографического музея Хохловка.



Центральные и наиболее массовые события пройдут в Перми. В этом году главную новогоднюю ель установят на площади перед Театром-Театром. По словам начальника департамента культуры и молодежной политики городской администрации Елены Негановой, главным общественным пространством краевой столицы традиционно станет эспланада. Новшеством этого года станут три бесплатные карусели: их расположат у памятника Героям фронта и тыла, в театральном сквере и у отеля «Урал» напротив ЦУМа. Губернатор обратил внимание, что для обеспечения порядка на этих площадках можно привлечь волонтеров и сотрудников правоохранительных органов.



По каждому из районов города составлена отдельная праздничная программа мероприятий, в общей сложности их запланировано более 130. Ярким событием станет открытый кубок по снежной ледовой скульптуре в Перми, который проходит раз в два года.



В 46 муниципальных образованиях запланировано проведение различных конкурсов на новогоднюю тематику. Например, конкурсы на лучшее фото и селфи с Дедом Морозом проведут в Пермском районе, новогодний заплыв — в Кудымкаре, виртуальные выставки — в Губахе.



По словам заместителя начальника управления культуры администрации города Березники Ольги Кокшаровой, в Березниках запланировано проведение 120 мероприятий, в том числе фестивали ледовых и снежных скульптур, парад новогодних саней, благотворительные концерты. Ожидается, что участниками этих событий станут более 20 тысяч жителей Березников и Усолья.



Вся программа новогодних мероприятий будет опубликована на официальном сайте министерства культуры Пермского края, на портале «Управляем вместе» и сайте фестивального движения «Пермский период. Новое время».