Пермь: новости дня
17:29 | 14.11.2018
В функционал портала «Управляем вместе» будут включены муниципальные проекты
Портал «Управляем вместе» сегодня становится одним из ведущих инструментов вовлечения граждан в процесс управления регионом. Ежедневно на портал поступает множество обращений жителей по проблемным темам: качеству и срокам работ по благоустройству дворов, общественных территорий, ремонту и строительству дорог, законности размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов и многим другим. Оперативность и качество решения главами МСУ проблем, выявленных жителями, способствует повышению уровня доверия к власти и в то же время повышает степень ответственности органов исполнительной власти за качество выполнения работ.
Портал «Управляем вместе» предоставляет возможность органам власти делегировать часть контрольных функций за ходом работ и содержанием территорий жителям края. «Глава местного самоуправления должен системно использовать в своей работе обращения, поступающие на портал, — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников. - Для целей контроля и информирования главы о работе специалистов района по направлениям создан личный кабинет главы в отдельной подсистеме. Некоторые из вас пользуются кабинетом постоянно, кто-то гораздо реже, чем следовало. В ближайшие две недели будет существенно расширен функционал личного кабинета. В данный момент министерство информационного развития и связи дорабатывает личный кабинет главы района, интегрируя в него подсистему аналитики. В обновленном кабинете будут учтены все ваши замечания и пожелания».
Главам территорий был представлен обновленный интерфейс личного кабинета на портале «Управляем вместе». По словам главы администрации Нытвенского муниципального района Рината Хаертдинова, после анализа возможностей существующего личного кабинета стала очевидной необходимость дополнения его информацией о проектах, реализуемых на муниципальном уровне. Сейчас на портале публикуются данные об объектах, финансируемых за счет средств краевого и федерального бюджетов. «Добавив возможность отражения в личном кабинете главы информации о муниципальных проектах, портал «Управляем вместе» станет еще инструментом проектного управления и позволит главе видеть в одном окне все реализуемые на территории проекты. Безусловно, мы как главы местного самоуправления ставим перед собой задачу улучшения исполнительской дисциплины при работе с функционалом портала и должны добиваться соблюдения регламентных сроков рассмотрения обращений жителей», — сказал он.
Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу главы Нытвенского района по созданию каталога муниципальных проектов, с последующим отражением их в личном кабинете. Соответствующее поручение было дано министру информационного развития и связи Игорю Никитину.
В качестве «пилота» для главы города Перми реализована функция перехода из его личного кабинета в подсистему аналитики. Об этом опыте главам местного самоуправления рассказал начальник управления информационных технологий администрации Перми Евгений Мельников. Он продемонстрировал участникам Совета глав возможности настройки атрибутов аналитического отчета по индивидуальному запросу главы. Этот функционал позволит оперативно получать более детальную информацию. Глава Прикамья Максим Решетников призвал руководителей территорий как можно активнее направлять инициативы по «тонкой настройке» портала в адрес министерства информационного развития Пермского края.
Предложенные расширения функций личного кабинета главы местного самоуправления на портале «Управляем вместе», безусловно, облегчат главе работу с информацией, позволят проводить анализ с разным уровнем детализации, отмечает руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова. «В действующем кабинете не была реализована возможность выгрузки данных и формирования отчетов. Новый функционал снимает данные ограничения и, более того, позволит формировать готовую презентацию по заданному шаблону», — сказала она.
Отметим, за 1,5 года работы портала «Управляем вместе» зарегистрировалось 47 тыс. пользователей, уникальных посетителей портала более 415 тыс. 2400 пользователей направили сообщения на портал по различным проблемным темам. Опубликовано более 5100 сообщений, 71% проблем решены из числа признанных. В топ-3 проблемных тем по сообщениям жителей вошли ямы, выбоины на дорогах, тротуарах, мусор у обочин дорог, на тротуарах и на газоне, парковки на газоне. 90% поступивших сообщений касаются проблем при благоустройстве дворов, ремонте дорог и текущем содержании дворовых и общественных территорий, дорог и парков. По сравнению с 2017 годом существенно снизился средний срок подготовки ответа на сообщение, с 11,1 рабочего дня до 5,5 дня.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:33 | 14.11.2018
Дума рассмотрит продление до 2021 года расходного обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в центре Перми
19:18 | 14.11.2018
Состоялось заседание Совета представительных органов муниципальных образований Пермского края
19:05 | 14.11.2018
На комитете Пермской гордумы рассмотрели вопросы приватизации муниципального имущества
18:55 | 14.11.2018
Выкуп в муниципальную собственность социально значимых объектов Перми поддержали на комитете по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами
18:10 | 14.11.2018
В Перми отремонтировали еще один сквер
18:05 | 14.11.2018
В Перми состоятся Дни Сицилии
18:01 | 14.11.2018
В новогодних мероприятиях ожидается участие 1,7 млн жителей Прикамья
17:24 | 14.11.2018
Защитникам прав детей дадут новые полномочия
17:05 | 14.11.2018
В Екатеринбурге заложен первый камень нового детского сада – школы
17:00 | 14.11.2018
К спасению лебедя на Увильдах подключился депутат Госдумы
16:58 | 14.11.2018
Часть средств, вырученных на новогодних ярмарках в Прикамье, пойдет на благотворительность
16:42 | 14.11.2018
Станцию метро «Площадь 1905 года» закрыли из-за бесхозного пакета
16:25 | 14.11.2018
В Ачитском районе воспитательница детского сада стала фигурантом уголовного дела о травмировании ребёнка
16:03 | 14.11.2018
Курганская прокуратура обязала «ЭКО-Меркурий» обезвредить брошенные на территории предприятия опасные отходы
15:25 | 14.11.2018
В Екатеринбурге стартовал форум «Города России 2030: цифровое будущее»
15:10 | 14.11.2018
Гражданин Китая пытался незаконно ввезти в Екатеринбург более двух миллионов рублей
15:00 | 14.11.2018
Фонд содействия реформированию ЖКХ продолжит свою работу
14:32 | 14.11.2018
За долги по налогам у уральца арестовали «Ладу-Калину»
14:12 | 14.11.2018
В Нижнем Тагиле 65-летний пенсионер смог догнать грабителя
14:05 | 14.11.2018
Курганские коммунальщики будут проводить ремонт гидрантов ночью, чтобы не отключать воду
13:44 | 14.11.2018
Евгений Куйвашев встретился с Верховным муфтием России
13:28 | 14.11.2018
В Ивделе «Красное и Белое» оштрафовали за товар без ценников
13:22 | 14.11.2018
Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными
13:18 | 14.11.2018
В кабмине Пермского края произошли кадровые изменения
12:57 | 14.11.2018
Полиция Кургана обнаружила в квартире наркосбытчика обрез двустволки и самодельный револьвер
12:48 | 14.11.2018
Дворовые спортплощадки стали самыми востребованными местами для занятий физкультурой в Перми
12:41 | 14.11.2018
СКР инициировал передачу материалов о ДТП на Фурманова
12:24 | 14.11.2018
В Перми появилось семь новых остановочных павильонов
12:21 | 14.11.2018
745 школьников и студентов региона наградят знаком отличия «Гордость Пермского края»
12:17 | 14.11.2018
В следующем году «Уральские пельмени» отметят 25-летие
11:25 | 14.11.2018
Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении Единой социальной карты
11:05 | 14.11.2018
В 2018 году нарушители пожарной безопасности в лесах Свердловской области оштрафованы на 2 млн рублей
10:43 | 14.11.2018
На улице Колхозников по решению суда демонтировали забор
10:18 | 14.11.2018
В ДТП на Фурманова пострадали три пешехода, в том числе ребёнок
09:57 | 14.11.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом
09:42 | 14.11.2018
В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил несколько человек
09:35 | 14.11.2018
В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги
09:21 | 14.11.2018
Коммунальная авария в районе «Екатеринбург Арены» ликвидирована
00:20 | 14.11.2018
В центре Екатеринбурга полицейские закрыли кальян-бар. У заведения не оказалось никаких документов
21:01 | 13.11.2018
Еще три года в Екатеринбурге не будет второй ветки метро