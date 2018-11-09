В функционал портала «Управляем вместе» будут включены муниципальные проекты

17:29 | 14.11.2018

На заседании Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края подведены предварительные итоги работы портала «Управляем вместе» в 2018 году. Обсуждались улучшение работы глав муниципалитетов с обращениями жителей территорий, новые возможности портала.



Портал «Управляем вместе» сегодня становится одним из ведущих инструментов вовлечения граждан в процесс управления регионом. Ежедневно на портал поступает множество обращений жителей по проблемным темам: качеству и срокам работ по благоустройству дворов, общественных территорий, ремонту и строительству дорог, законности размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов и многим другим. Оперативность и качество решения главами МСУ проблем, выявленных жителями, способствует повышению уровня доверия к власти и в то же время повышает степень ответственности органов исполнительной власти за качество выполнения работ.



Портал «Управляем вместе» предоставляет возможность органам власти делегировать часть контрольных функций за ходом работ и содержанием территорий жителям края. «Глава местного самоуправления должен системно использовать в своей работе обращения, поступающие на портал, — обозначил губернатор Пермского края Максим Решетников. - Для целей контроля и информирования главы о работе специалистов района по направлениям создан личный кабинет главы в отдельной подсистеме. Некоторые из вас пользуются кабинетом постоянно, кто-то гораздо реже, чем следовало. В ближайшие две недели будет существенно расширен функционал личного кабинета. В данный момент министерство информационного развития и связи дорабатывает личный кабинет главы района, интегрируя в него подсистему аналитики. В обновленном кабинете будут учтены все ваши замечания и пожелания».



Главам территорий был представлен обновленный интерфейс личного кабинета на портале «Управляем вместе». По словам главы администрации Нытвенского муниципального района Рината Хаертдинова, после анализа возможностей существующего личного кабинета стала очевидной необходимость дополнения его информацией о проектах, реализуемых на муниципальном уровне. Сейчас на портале публикуются данные об объектах, финансируемых за счет средств краевого и федерального бюджетов. «Добавив возможность отражения в личном кабинете главы информации о муниципальных проектах, портал «Управляем вместе» станет еще инструментом проектного управления и позволит главе видеть в одном окне все реализуемые на территории проекты. Безусловно, мы как главы местного самоуправления ставим перед собой задачу улучшения исполнительской дисциплины при работе с функционалом портала и должны добиваться соблюдения регламентных сроков рассмотрения обращений жителей», — сказал он.



Губернатор Пермского края Максим Решетников поддержал инициативу главы Нытвенского района по созданию каталога муниципальных проектов, с последующим отражением их в личном кабинете. Соответствующее поручение было дано министру информационного развития и связи Игорю Никитину.



В качестве «пилота» для главы города Перми реализована функция перехода из его личного кабинета в подсистему аналитики. Об этом опыте главам местного самоуправления рассказал начальник управления информационных технологий администрации Перми Евгений Мельников. Он продемонстрировал участникам Совета глав возможности настройки атрибутов аналитического отчета по индивидуальному запросу главы. Этот функционал позволит оперативно получать более детальную информацию. Глава Прикамья Максим Решетников призвал руководителей территорий как можно активнее направлять инициативы по «тонкой настройке» портала в адрес министерства информационного развития Пермского края.



Предложенные расширения функций личного кабинета главы местного самоуправления на портале «Управляем вместе», безусловно, облегчат главе работу с информацией, позволят проводить анализ с разным уровнем детализации, отмечает руководитель проекта «Управляем вместе» Элла Попова. «В действующем кабинете не была реализована возможность выгрузки данных и формирования отчетов. Новый функционал снимает данные ограничения и, более того, позволит формировать готовую презентацию по заданному шаблону», — сказала она.



Отметим, за 1,5 года работы портала «Управляем вместе» зарегистрировалось 47 тыс. пользователей, уникальных посетителей портала более 415 тыс. 2400 пользователей направили сообщения на портал по различным проблемным темам. Опубликовано более 5100 сообщений, 71% проблем решены из числа признанных. В топ-3 проблемных тем по сообщениям жителей вошли ямы, выбоины на дорогах, тротуарах, мусор у обочин дорог, на тротуарах и на газоне, парковки на газоне. 90% поступивших сообщений касаются проблем при благоустройстве дворов, ремонте дорог и текущем содержании дворовых и общественных территорий, дорог и парков. По сравнению с 2017 годом существенно снизился средний срок подготовки ответа на сообщение, с 11,1 рабочего дня до 5,5 дня.