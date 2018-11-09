Почти 130 катков Прикамья будут бесплатными

13:22 | 14.11.2018

В этом году в Пермском крае будет организовано рекордное количество катков и хоккейных коробок. Большинство из них будут бесплатными для посещения, заявил 14 ноября на заседании правительства губернатор Пермского края Максим Решетников.



По словам главы региона, бесплатный доступ будет организован и на платных площадках – не менее 6 часов в неделю, здесь жители региона также смогут бесплатно выйти на лед. «Катание на коньках традиционно пользуется высокой популярностью у жителей края и остается одним из любимых видов времяпрепровождения зимой – и для детей, и молодежи, и взрослых. В этом году в крае будут работать почти 190 катков и хоккейных коробок, треть из них – на территории Перми, – отметил Максим Решетников. – Большинство катков в крае будут работать бесплатно. Важно, что даже на платных площадках будут предусмотрены временные слоты, когда их можно будет посетить бесплатно».



Напомним, вопрос о доступности катков был озвучен студентами пермских вузов на встрече с полномочным представителем президента России в ПФО и губернатором Пермского края в январе.



Как отметил министр физической культуры и спорта Пермского края Владимир Епанов, самыми крупными и массовыми катками региона являются стадион «Юность» и эспланада Перми. При соответствии температурного режима они будут функционировать уже с 29 декабря.



«Сейчас для массового катания доступен дворец спорта «Орленок»: еженедельно по воскресеньям. В спорткомплексе имени Сухарева лед открыт в среду и воскресенье. Массовое катание на крытых ледовых площадках будет организовано в Краснокамске, Александровске, Чайковском, Губахе, Красновишерске и Березниках», – подчеркнул министр.



Стоимость доступа на частные катки на открытых катках варьируется от 30 до 100 рублей. На крытых – от 100 до 300 рублей. На всех открытых катках выход на лед для детей до 7 лет бесплатный. Взять коньки в прокат можно будет на 90 площадках.



Кроме этого, в регионе планируется проведение праздничных мероприятий в новогоднее время: мастер-классы, показательные выступления фигуристов, проведение соревнований «Золотая шайба» и многое другое.



Директор детско-юношеского центра «Фаворит» Роман Азманов рассказал об опыте проведения бесплатного катания для жителей региона. Работа была организована на 7 площадках краевой столицы. В прошлом году посещаемость катков увеличилась в 3 раза. В этом году на всех площадках центра предусмотрены бесплатные мастер-классы с тренерами по фигурному катанию.



Более подробную информацию о режиме работы, событиях и стоимости услуг конкретного катка жители Пермского края могут узнать на портале «Управляем вместе» и портале фестиваля «Пермский период. Новое время».