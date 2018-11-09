Пермь: новости дня
12:48 | 14.11.2018
Дворовые спортплощадки стали самыми востребованными местами для занятий физкультурой в Перми
Социологическое исследование отношения пермяков к социально-экономической ситуации в городе и ее изменениям в 2018 году проводилось по заказу департамента планирования и мониторинга администрации Перми. Как рассказали в департаменте планирования и мониторинга, опрашивались жители в возрасте от 18 лет и старше, постоянно проживающие на территории города. Более половины опрошенных жителей Перми (57 %) – это работающие люди, неработающими являются 42,9 % опрошенных: доля пенсионеров составляет 28,4 %, безработных, временно не работающих граждан – 5 %, учащихся, студентов – 3,7 %.
Согласно исследованию, дворовыми спортивными площадками пользуются более половины респондентов. Кроме того, по оценкам респондентов, они имеют максимально высокий уровень шаговой территориальной доступности. Коэффициент доступности для них составил 2,69 балла (+0,11 балла к 2017 году), их пешую доступность отмечают 78,8 % тех, кто пользуется этими спортивными объектами.
К настоящему времени создана и развивается сеть муниципальных спортивных плоскостных сооружений – мини-стадионов. Сегодня таких уже 31. В этом году открыты уже два мини-стадиона – на улице Халтурина, 12, улице Подольской, 33, а также хоккейная коробка на улице Леонова, 60. До конца года планируется открыть еще 5 таких мини-стадионов в разных районах Перми.
В целом по Перми ниже всего оценивается территориальная доступность бассейнов. Сейчас в Перми после 20-летнего перерыва возобновилось строительство бассейнов. В конце октября глава Перми Дмитрий Самойлов обозначил места строительства двух новых бассейнов: в микрорайонах Вышка-2 и Парковый. Кроме того, сегодня ведется подготовка к вводу в эксплуатацию бассейна на улице Сысольской, 10/5, в Кировском районе, а также на улице Транспортной, 7, в Дзержинском районе, который планируется выкупить в муниципальную собственность у компании-застройщика АО «ПЗСП». Оба бассейна должны ввести в эксплуатацию до конца текущего года, открыть в 2019 году.
Уровень удовлетворенности пользователей услуг муниципальных спортивных объектов достаточно высокий – превышает 70 %.
Наиболее высокий уровень удовлетворенности демонстрируют респонденты, посещающие спортивные клубы, а также пользователи услуг бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов, стадионов и футбольных полей (доля удовлетворенных качеством составляет около 71–75 %, индекс удовлетворенности 0,55–0,62 балла (по шкале от -1 до +1).
Каждый второй опрошенный отмечает, что занимается спортом и физической культурой чаще одного раза в месяц (50,2 %). Каждый десятый указывает, что занимается физической активностью реже одного раза в месяц (10,8 %).
Более трети опрошенных, занимающихся спортом, предпочитают в качестве физической активности пешие прогулки (36,6 %); каждый третий – утреннюю гимнастику (31,3 %); каждый четвертый – общую физическую подготовку (24,7 %) и занятия на тренажерах (24,4 %). Около четверти респондентов, занимающихся физической культурой, выбирают велоспорт и велотуризм – 19,5 %, предпочитают катание на лыжах – 17 %, плавание – 15,8 %, оздоровительный бег – 15,5 % и футбол – 11,3 %. Менее 10 % опрошенных пермяков занимаются спортивным туризмом, турпоходами (9,2 %), аэробикой, гимнастикой (8,3 %), волейболом (5,8 %). Реже всего респонденты отмечают среди предпочитаемых видов спорта настольный теннис (4,8 %) и бадминтон (3 %).
Уровень информированности пермяков об основах здорового образа жизни постепенно увеличивается. В сравнении с прошлым годом доля информированных респондентов увеличилась на 3,7 % и равна 84,9 %, а с 2015 года динамика данного показателя составляет +9,6 %.
© «Вечерние Ведомости»
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