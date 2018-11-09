Пермь: новости дня
09:35 | 14.11.2018
В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги
Глава Прикамья Максим Решетников обозначил, что в целом с поставленными задачами регион справился. «Теперь важно выполнить финансовые обязательства. На сегодня только 57 % средств освоено – это немного, учитывая, что сейчас уже середина ноября. Нужно эту работу вам, коллеги, брать на личный контроль. Важно, чтобы подрядчики не оставались без денег – это влияет на качество и скорость их работы на других объектах, – отметил губернатор. – Кроме того, в этом году работы велись на 525 муниципальных объектах, и каждый из них был проверен специалистами. Результаты показали, что достаточно большой процент проб не соответствовал нормативным требованиям. Большинство объектов, конечно, переделали, но нам важно принять соответствующие меры, чтобы в следующем сезоне ситуация не повторилась и дороги в крае строились более качественные».
В ближайшую трехлетку финансирование местных дорог останется на уровне этого года – более 4 млрд ежегодно: 2019 год – 4 млрд рублей, 2020 год – 4,6 млрд рублей, 2021 год – 4,1 млрд. Также глава региона призвал глав муниципальных образований начать работу по подготовке заявок на ремонт дорог в 2019 году уже сейчас и постараться объявить аукционы на следующий год до конца декабря.
Как пояснил министр транспорта Пермского края Николай Уханов, согласно новому механизму предоставления субсидий, который начнет действовать с 2019 года, из Дорожного фонда Прикамья будет оплачиваться 90 % сметной стоимости ремонта муниципальных дорог, 10 % – из местных бюджетов. При этом для эффективного использования средств функции заказчика будут переданы на уровень муниципального района.
Глава города Березники Сергей Дьяков отметил, что новый механизм позволит еще более эффективно ремонтировать дороги. «У муниципалитетов всегда не хватает собственных средств на дороги. При наличии такого софинансирования и отлаженной работе по проведению аукционов муниципальные дороги станут безопаснее. Уже сейчас мы отмечаем, что жители стали меньше жаловаться на состояние дорог, они стали быстрее добираться до Перми, снизилась аварийность», – резюмировал работу в 2018 году глава Березников.
По словам главы Пермского района Александра Кузнецова, важно, что в Прикамье много внимания уделяется местным дорогам: «Деньги нужно тратить эффективно. Те механизмы, которые уже отработаны минтрансом, позволяют нам уже в начале мая выходить на объекты, начинать ремонты, экономить за счет проведения торгов и полученную экономию инвестировать в дорожную инфраструктуру».
По информации регионального минтранса, на 2019 год от муниципальных образований поступили предложения по 261 объекту общей протяженностью более 370 км на сумму 3,2 млрд рублей, на 2020 год – по 213 объектам общей протяженностью более 365 км на сумму 3,7 млрд рублей. Пока наибольшее число объектов, 43 участка дорог за два года, предлагает отремонтировать город Оханск.
Напомним, в этом году на приведение в порядок муниципальных дорог направлено более 4,4 млрд рублей, из них 3,5 млрд рублей из Дорожного фонда Пермского края, 874 млн рублей – из федерального бюджета.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
11:25 | 14.11.2018
Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении Единой социальной карты
11:05 | 14.11.2018
В 2018 году нарушители пожарной безопасности в лесах Свердловской области оштрафованы на 2 млн рублей
10:43 | 14.11.2018
На улице Колхозников по решению суда демонтировали забор
10:18 | 14.11.2018
В ДТП на Фурманова пострадали три пешехода, в том числе ребёнок
09:57 | 14.11.2018
Минувшей ночью в Екатеринбурге сгорел садовый дом
09:42 | 14.11.2018
В Екатеринбурге автомобиль вылетел на тротуар и сбил несколько человек
09:35 | 14.11.2018
В Прикамье за три года планируется инвестировать 12,7 млрд рублей в муниципальные дороги
09:21 | 14.11.2018
Коммунальная авария в районе «Екатеринбург Арены» ликвидирована
00:20 | 14.11.2018
В центре Екатеринбурга полицейские закрыли кальян-бар. У заведения не оказалось никаких документов
21:01 | 13.11.2018
Еще три года в Екатеринбурге не будет второй ветки метро
20:59 | 13.11.2018
Из Екатеринбурга запустят новые авиарейсы в Китай и Таиланд
20:20 | 13.11.2018
Улицу в центре Екатеринбурга замостят гранитными плитами
20:10 | 13.11.2018
В Екатеринбурге пройдет бой-реванш между Галиевым и Брандао
19:51 | 13.11.2018
В Екатеринбурге открылся музей в водонапорной башне
18:09 | 13.11.2018
В Прикамье планируют впервые за 20 лет провести капитальный ремонт дороги Ильинский – Слудка
18:01 | 13.11.2018
Жительница Шадринска убила 3-летнего сына подруги столовой ложкой
17:59 | 13.11.2018
После ремонта автодорога Кудымкар – Пожва стала безопаснее и комфортнее
17:10 | 13.11.2018
Счётную палату Екатеринбурга возглавил бывший сотрудник МВД
16:59 | 13.11.2018
Муниципалы обсудили бюджет Пермского края и развитие туризма
16:39 | 13.11.2018
Утром на Авиационной горел частный дом: повреждены стены и кровля
16:08 | 13.11.2018
Из-за пожара в Екатеринбурге эвакуировали школу
15:47 | 13.11.2018
Архитекторы рассмотрели концепции благоустройства парков Победы и «Балатово» в Перми
14:59 | 13.11.2018
Свердловские депутаты приняли законопроект о бюджете на 2019 год
14:33 | 13.11.2018
На улице Мельникова из-за коммульнальной аварии провалился грунт
14:14 | 13.11.2018
В уральской столице открыли Генконсульство Узбекистана
14:02 | 13.11.2018
В Перми состоится форум общественности
13:57 | 13.11.2018
Свердловский облсуд оставил в силе приговор Николаю Коляде, ставшему виновником ДТП
13:33 | 13.11.2018
На улице Мельникова прорвало трубу, пар поднимается высоко над домами
13:09 | 13.11.2018
На Урале будут судить мошенников, которые под видом бывших работников взыскивали долги по зарплате с предприятий
13:06 | 13.11.2018
СК просит помочь в поисках пропавшего жителя Кургана
13:02 | 13.11.2018
Пермяки завоевали золотые и бронзовые медали Кубка мира по дайвингу
12:56 | 13.11.2018
Пермские ели получили карантинный сертификат
12:53 | 13.11.2018
Свой пост покинул вице-губернатор Зауралья по экономическому развитию
12:47 | 13.11.2018
В «Горьковке» пройдет музыкальный вечер
12:38 | 13.11.2018
В Перми закончен ремонт еще трех скверов
12:34 | 13.11.2018
В воскресенье в Перми наступит «Котябрь»
12:21 | 13.11.2018
На Урале стало больше онлайн-чтецов
12:09 | 13.11.2018
Директор екатеринбургской школы, укравшая из бюджета более 90 тысяч рублей, получила условный срок
11:57 | 13.11.2018
В Екатеринбурге ищут водителя, который сбил ребёнка и скрылся