Пермь: новости дня
17:59 | 13.11.2018
После ремонта автодорога Кудымкар – Пожва стала безопаснее и комфортнее
В общей сложности отремонтировано около 31 км автомобильной дороги, ранее находившейся в ненормативном состоянии. На обоих участках дороги подрядчик выполнил ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части, ликвидировал ямы, укрепил обочины.
Были восстановлены существующие остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках с ремонтом бордюров возле п. Тарово, п. Зуево, с. Юсьва, заменены автопавильоны на этих остановках. На отремонтированных участках дороги также установлено новое ограждение. На втором участке подрядчик восстановил существующие остановочные и посадочные площадки на автобусных остановках с ремонтом бордюров возле п. Чикманово, п. Тимино, п. Купрос, п. Большая Мочга. Кроме того, проведена замена автопавильонов на остановках возле п. Чикманово, п. Тимино, п. Купрос, п. Большая Мочга. На дороге также произведена установка нового оцинкованного металлического барьерного ограждения на обочинах. Дорога приемочной комиссией принята, подписан акт приемки.
Напомним, что, по данным социологического исследования, проведенного в октябре 2018 года, 48 % опрошенных пермяков считают, что состояние дорог улучшилось. Губернатор Пермского края Максим Решетников ранее отмечал, что 63 % опрошенных из положительных изменений в крае отметили именно ремонт и строительство дорог. По его мнению, сейчас главное – не сбавлять обороты, сделать запас по проектам на ближайшие годы, активнее заниматься сохранностью дорог.
Проект бюджета Пермского края предполагает направление на развитие дорожной инфраструктуры в 2019 году 12,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать порядка 800 км дорог и построить рекордный объем новых. В следующем году предусмотрено строительство 56,7 километра новых дорог.
© «Вечерние Ведомости»
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