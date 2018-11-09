Архитекторы рассмотрели концепции благоустройства парков Победы и «Балатово» в Перми

15:47 | 13.11.2018

В Перми началось обсуждение концепций комплексного развития знаковых мест отдыха города.



В заседании рабочей группы приняли участие представители администрации города и архитектурного сообщества. Среди них член Союза архитекторов России Геннадий Игошин, председатель правления Пермской краевой общественной организации «Союз архитекторов» Виктор Воженников, заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Андрей Жуковский, член Союза архитекторов России Евгений Орлов, председатель городской общественной организации «Пермская организация Союза архитекторов» Владислав Новинский, президент Пермской региональной общественной организации «Союз архитекторов Прикамья» Сергей Шамарин. Провел заседание первый заместитель начальника департамента и архитектуры администрации Перми – главный архитектор города Дмитрий Лапшин. Встреча с пермскими архитекторами проводится по поручению главы города Дмитрия Самойлова и предваряет рассмотрение вопросов на Градостроительном совете.



Первый вопрос в повестке – концепция комплексного развития и благоустройства парка Победы в Индустриальном районе города Перми.



Представитель МКУ «Институт территориального планирования» презентовал обновление целого квартала, в котором в настоящее время располагаются объекты капитального строения, что во многом осложняет задачу разработчикам, кроме того, земельный участок прилегает к территории нового зоопарка. Докладчик заверил, что развитие парковой зоны не нанесет урон лесу, а тропиночная сеть будет облагораживаться и развиваться. Основными принципами благоустройства «Институт территориального развития» назвал формирование в границах парка общегородского, патриотически ориентированного досугового центра, создание общественных пространств с возможностью проведения торжественных мероприятий городского значения, а также формирование комфортной лесопарковой среды для повседневного посещения жителями близлежащих микрорайонов.



Эксперты задавали докладчику вопросы о транспортной доступности, парковочной системе, связи обсуждаемого пространства и зоопарка. Кроме того, рекомендовали дополнительно проработать размещение музея военной техники под открытым небом, а также входные группы в парк.



Профессиональным сообществом принято решение направить концепцию на доработку.



Вторым вопросом рассматривалась концепция комплексного благоустройства бульвара им. Советской Армии в Свердловском районе Перми. Напомним, что 1 ноября были подведены итоги голосования за выбор внешнего облика и конфигурации фонтанов на бульваре им. Советской Армии на улице Сибирской. Наибольшее количество голосов (768) получил продольный фонтан с круглыми чашами у оснований и типом струи «Тюльпан». Администрация Перми планирует к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне провести капитальный ремонт бульвара и восстановить оба фонтана. В настоящее время работает только один из них.



Дополнительные вопросы поступали в части транспортной доступности и организации парковочных мест, а также по оформлению отдельных элементов. Члены рабочей группы рекомендовали не выносить концепцию на обсуждение Градостроительного совета, поскольку благоустройство планируется провести в рамках капитального ремонта.



Далее на обсуждение была вынесена концепция благоустройства парка культуры и отдыха «Балатово» в Дзержинском районе. Основными задачами концепции обозначены новое функциональное наполнение, бережное отношение к природным участкам и объектам, создание условий для предотвращения загрязнения парка, формирование объектов инфраструктуры для отдыха, покрытий дорожек и площадок в большей степени из природных материалов. Разработчики акцентировали внимание на развитии сети велодорожек: предполагается, что пешеходные и веломаршруты будут разделены, а велопарковки расположатся по всей территории парка – возле кафе, зон отдыха, детских и спортивных площадок. Главный акцент концепции – экология. Пристальное внимание уделялось покрытиям – они должны быть безопасны для детей.



Авторы проработали варианты всесезонного использования пространства, что положительно оценили члены рабочей группы. Итогом обсуждения стало решение членов рабочей группы вынести вопрос на обсуждение Градостроительного совета.