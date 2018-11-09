В Перми состоится форум общественности

14:02 | 13.11.2018

Он пройдет 16 ноября на базе Краевого индустриального техникума и будет посвящен добровольческому движению. Заявки на участие принимаются до 14 ноября.



На территории Индустриального района ежегодно проходит форум общественности, на котором представители территориальных общественных самоуправлений и социально ориентированных некоммерческих организаций подводят итоги работы.



В этом году форум состоится 16 ноября в 15:00 на базе Краевого индустриального техникума (улица Советской Армии, 32). Его темой станет «Развитие добровольчества как важного ресурса в решении социальных проблем и повышения гражданской активности молодежи». Участники форума представят опыт ведения проектной деятельности, связанный с добровольческим (волонтерским) движением. Например, с аудиторией обсудят вопросы организации молодежного пространства ТОС, практики общественного участия, вовлечение молодежи в реализацию социально значимых проектов, профессиональное волонтерство, роль партнеров в деятельности «Пермской региональной общественной организации «Поддержка президентских программ по делам инвалидов», тему волонтерского движения на пути формирования молодежного кадрового резерва ТОС, а также волонтерство по-студенчески.



В работе форума примут участие депутаты Законодательного собрания Пермского края, Пермской городской Думы, представители администрации Перми и Индустриального района, некоммерческих общественных организаций, председатели ТОС.



Для участия в форуме необходима предварительная регистрация. Заявки принимаются на электронный адрес vishnevskaya-ts@gorodperm.ru с пометкой «Форум» до 14 ноября.



Дополнительную информацию можно узнать в отделе по работе с общественностью администрации Индустриального района Перми по телефону 227-93-79.



Форум общественности организуется администрацией Индустриального района Перми в рамках муниципальной программы «Общественное участие».