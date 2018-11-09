В «Горьковке» пройдет музыкальный вечер

12:47 | 13.11.2018

14 ноября в 17:00 «Горьковка» приглашает на музыкальный вечер, приуроченный к 110-летию со дня основания отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей.



Вечер «Аристократ джаза» посвящен 110-летию со дня рождения Г. Р. Терпиловского, основоположника отечественного джаза. Генрих Романович был постоянным читателем музыкального отдела Горьковской библиотеки.



В программе вечера:

- «Слово о музыканте»: презентация книги «Терпилиада» В. Ф. Гладышева, журналиста, краеведа, члена Союза журналистов РФ;

- концерт студентов отделения «Музыкальное искусство эстрады и джаза» Пермского музыкального колледжа;

- выставка книг и нотных изданий с автографами Г. Р. Терпиловского из фонда музыкального отдела краевой библиотеки.



Конференц-зал (3-й этаж, левое крыло). Вход свободный. 12+



Также в библиотеке им. Горького работают несколько выставок (gorkilib.ru/events/exhibitions).