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Пермь: новости дня


12:47 | 13.11.2018

В «Горьковке» пройдет музыкальный вечер

14 ноября в 17:00 «Горьковка» приглашает на музыкальный вечер, приуроченный к 110-летию со дня основания отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей.

Вечер «Аристократ джаза» посвящен 110-летию со дня рождения Г. Р. Терпиловского, основоположника отечественного джаза. Генрих Романович был постоянным читателем музыкального отдела Горьковской библиотеки.

В программе вечера:
- «Слово о музыканте»: презентация книги «Терпилиада» В. Ф. Гладышева, журналиста, краеведа, члена Союза журналистов РФ;
- концерт студентов отделения «Музыкальное искусство эстрады и джаза» Пермского музыкального колледжа;
- выставка книг и нотных изданий с автографами Г. Р. Терпиловского из фонда музыкального отдела краевой библиотеки.

Конференц-зал (3-й этаж, левое крыло). Вход свободный. 12+

Также в библиотеке им. Горького работают несколько выставок (gorkilib.ru/events/exhibitions).

© «Вечерние Ведомости»

 


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