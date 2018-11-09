В Перми закончен ремонт еще трех скверов

12:38 | 13.11.2018

Благоустроены сквер у Дворца культуры им. Солдатова (Комсомольский проспект, 79), сквер у памятника архитектуры «Дом чекистов» (улица Сибирская, 30) и сквер Желаний возле Театра кукол (улица Сибирская, 65).



На всех местах отдыха сделан ремонт малых архитектурных форм, цветников и газонов.



В сквере у памятника архитектуры «Дом чекистов» и в сквере Желаний дорожки выполнены из плиточного покрытия. Весной следующего года взамен аварийных деревьев будут высажены новые.



В сквере у Дворца культуры им. Солдатова отремонтированы стены по периметру и ступени гранитными плитами.



В сквере Желаний обустроена спортивная площадка, установлены новые детские игровые комплексы.



Отметим, благоустройство мест отдыха в разных районах – одно из важных направлений работы городских властей. Скверы и парки становятся более удобными для горожан всех возрастов: в них появляются детские и спортивные площадки, зоны активного и пассивного отдыха, обновляются пешеходные дорожки, скамьи, урны. В этом году благоустроены 15 скверов. Например, сквер Авиаторов, бульвар им. Братьев Игнатовых, сквер по улице Худанина, сквер «Аллея Памяти» по улице Екатерининской и сквер по улице Мира в поселке Новые Ляды, сквер им. Мичурина. В таких темпах город планирует работать и дальше. На ближайшие несколько лет запланировано благоустроить около 50 мест отдыха. Глава Перми Дмитрий Самойлов ставит задачу разрабатывать событийную линейку мероприятий, которые бы наполняли отремонтированные места отдыха жизнью. В период 2019–2023 годов планируется благоустроить парк культуры и отдыха «Балатово», бульвар им. Советской Армии на улице Сибирской, сквер им. Субботина на улице Чкалова, Комсомольский проспект от улицы Монастырской до проходных завода АО «ОДК – Пермские моторы» и другие объекты.