В воскресенье в Перми наступит «Котябрь»

12:34 | 13.11.2018

18 ноября приют «Матроскин» приглашает на благотворительный фестиваль «Котябрь». Мероприятие пройдет с 12.00 до 18.00 в культурном пространстве «Часовой завод» (ул. Чернышевского, 28). Вход свободный.



Гостей будет ждать уютная атмосфера, тыквы и, конечно, котики. На выставке подопечных приюта можно будет обрести и забрать домой друга (потребуется переноска и паспорт для заключения договора). Также в программе – живая музыка, вкусные десерты от благотворительного кафе, мастер-классы по декору из тыквы, котомаркет. Ведущие ветеринары прочитают лекции об уходе за кошками. Главным призом конкурса тыквенных пирогов станет мультиварка (желающие принять участие могут заранее приготовить и принести пироги на фестиваль с 12.00 до 13.00, подробности - vk.com/topic-173854511_39017728).



Как всегда, на фестивале будут приниматься подарки для котиков приюта «Матроскин»: нужны переноски, корма премиум-класса для кошек, наполнители, хлопчатобумажная ветошь для подстилок, антигельминтики, домики и лежанки.