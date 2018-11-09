В Перми состоится пятый форум «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка»

17:27 | 12.11.2018

На форуме обсудят лучшие практики управления домами и расскажут о нововведениях в сфере ЖКХ, а также участники смогут ознакомиться с проектами по благоустройству городской среды. Форум проходит при поддержке городских и краевых властей.



Администрация Перми совместно с Пермской городской Думой при поддержке партии «Единая Россия» 14 ноября по адресу улица Чернышевского, 28, проводит юбилейный, пятый городской форум «ЖКХ – новое качество. Муниципальная повестка».



Жилищно-коммунальное хозяйство остается одной из наиболее острых тем и требует всестороннего диалога между обществом, государством и бизнесом.



– С каждым годом форум становится все более популярным. Его ценность состоит в том, что на этой площадке собираются представители федеральных и краевых исполнительных и законодательных органов, бизнеса, экспертного сообщества и муниципалитетов. В рамках форума мы постараемся осветить лучшие практики, а также обсудить проблемные вопросы, – отметил заместитель главы администрации Перми Сергей Романов.



В программу форума включены такие вопросы в сфере ЖКХ, как лучшие практики управления многоквартирными домами, формирование комфортной городской среды, капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, прямые платежи ресурсоснабжающим организациям.



Участниками форума станут представители жителей и члены советов многоквартирных домов, представители ресурсоснабжающих и управляющих многоквартирными домами организаций; территориальных общественных самоуправлений города; эксперты и специалисты в области жилищно-коммунального хозяйства; представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти; средств массовой информации.



Регистрация участников обязательна на newgkhperm.ru.