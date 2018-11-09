Проекты «Молодежный резерв Прикамья – 2018» и «Школа парламентаризма» представлены на комитете по делам молодежи ОКМО

17:07 | 12.11.2018

Игорь Сапко провел итоговое заседание комитета по делам молодежи «Общероссийского конгресса муниципальных образований» (ОКМО). Темой очередного заседания стал кадровый потенциал молодежи и возможности для его реализации.



12 ноября первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, председатель комитета по делам молодежи ОКМО Игорь Сапко провел итоговое заседание комитета ОКМО. Совещание по вопросам кадровой политики состоялось в режиме видео-конференц-связи с участием региональных молодежных лидеров.



Открывая совещание, Игорь Сапко отметил: «В последнее время много и по делу разговаривают об инновационной экономике, о сильном государстве, о глобальной конкуренции. Все это правильно, но при этом мы зачастую упускаем из виду, что переход к этим рубежам можно сделать только при активном участии самой талантливой, предприимчивой и умной части нашего общества – нашей молодежи. То есть нужны подготовленные управленцы, и это не абстрактное понятие, а вполне конкретные люди, надеюсь, такие, как вы, участники заседания».



Своими наработками для активных молодых людей – конкурсами, форумами, обучающими программами – поделились председатель комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов, ректор ФГБОУВО «Российский государственный социальный университет» Наталья Починок, председатель Молодежного парламента при Государственной Думе Мария Воропаева, заместитель начальника отдела координации молодежных проектов и программ Росмолодежи Анна Аперян.



С презентацией о проекте «Молодежный резерв Прикамья – 2018» выступил председатель Либеральной платформы партии «Единая Россия» Пермского края, директор Малой академии государственного управления Прикамья Михаил Мухин. Конкурс организован по инициативе губернатора Пермского края. Его основная цель – создание условий для выявления, развития и поддержки молодых перспективных специалистов различных отраслей, обладающих высокими профессиональными и личностными качествами, в соответствии с потребностями Пермского края. Всего в конкурсе приняли участие 1053 человека. Из них 228 прошли интеллектуальный тест, 120 вышли во второй этап. Призерами и победителями стали 97 молодых специалистов и управленцев, 10 из них уже трудоустроены в правительстве региона либо в государственных учреждениях.



От Пермского края в режиме видео-конференц-связи в заседании приняли участие координатор проекта «Школа парламентаризма» в Пермском крае Дмитрий Коровин, предприниматель, основатель группы IT-компаний My Market Марк Залогин, представители Молодежного парламента Перми и «Молодой Гвардии Единой России».



Пермяки рассказали о своих проектах для лидеров молодежной среды. Марк Залогин подчеркнул, что сегодня для молодежи созданы все условия для получения необходимых знаний и умений, для реализации себя, в том числе в передовой IT-отрасли. «Мы готовы сегодня не только создавать рабочие места, но и делиться опытом, транслировать успешные наработки на различных площадках», – подытожил Марк Залогин.



Подводя итоги заседания, Игорь Сапко отметил, что практически во всех регионах страны есть интересные программы для молодежных лидеров. В Пермском крае также выделяется проект «Школа парламентаризма». В рамках образовательной программы проекта молодые люди принимают участие во встречах с общественно-политическими деятелями, проходят стажировки в органах законодательной и исполнительной власти, разрабатывают и продвигают собственные социальные проекты и законодательные инициативы. В этом году участниками проекта стали 100 человек.



«Благодаря таким проектам растет политическая активность и политическая культура среди молодежи, – добавил Игорь Сапко. – Так, в выборной кампании в органы местного самоуправления Пермского края в сентябре 2018 года участвовал 181 представитель «Молодой Гвардии Единой России», а также молодежных парламентов Перми и Пермского края. По итогам голосования 80 молодых людей победили на выборах и стали депутатами!»



Отметим, «Общероссийский конгресс муниципальных образований» (ОКМО) образован в 2006 году советами муниципальных образований субъектов РФ в целях организации сотрудничества муниципалитетов и их региональных советов, выражения и защиты муниципальных интересов в диалоге с органами федеральной власти и организации межмуниципального сотрудничества на международном уровне.