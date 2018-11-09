В Соликамске завершен капитальный ремонт важного транзитного перекрестка

14:58 | 12.11.2018

В Соликамске в эксплуатацию принят перекресток улиц Всеобуча и Черняховского, сообщает министерство транспорта Пермского края. Завершение работ важно для обеспечения дорожной безопасности: до выполнения капитального ремонта автодороги перекресток ул. Всеобуча и ул. Черняховского был аварийно опасным. Кроме того, перекресток имеет важное транзитное значение: он расположен на региональной автомобильной дороге Соликамск – Красновишерск, транспортные потоки по нему направляются в северную часть края (Чердынский, Красновишерский районы), а также в северную часть Соликамска – Боровск.



Напомним, в сентябре в ходе рабочей поездки в г. Соликамск ход ремонтных работ на перекрестке проинспектировал губернатор Пермского края Максим Решетников. Подчеркивая важность приведения в порядок дорожной инфраструктуры региона, ранее Максим Решетников отмечал, что качество дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения и на качество жизни в крае.



На перекрестке появились дополнительные полосы движения, изменилось светофорное регулирование, появились новые остановочные комплексы и пешеходные переходы. После реконструкции перекресток стал более удобным для автомобилистов и пешеходов.



Отметим, капитальный ремонт выполнялся за счет средств краевого бюджета. Заказчик – краевое Управление автомобильных дорог, подрядчик – ООО «Перестройка». Стоимость работ по договору составила 36,4 млн рублей.



В 2017–2018 годах финансирование дорожной отрасли стало рекордным за все последние годы. В 2017 году дороги направлено 11,8 млрд рублей, в 2018 году планируется направить 13,2 млрд рублей. Проектом бюджета Пермского края предполагается направить на развитие дорожной инфраструктуры в 2019 году 12,8 млрд рублей. Планируется отремонтировать порядка 800 км дорог и построить 56,7 километра новых дорог.