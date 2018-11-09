Сегодня в Перми объявят лучшего первоклассника

14:41 | 12.11.2018

12 ноября в 18:00 в Культурном центре Главного управления МВД России по Пермскому краю состоится финал первого городского конкурса «Первоклассник года».



Организаторы мероприятия обещают зрелищную программу с гала-концертом из ярких номеров конкурсантов, волшебным «Уроком природоведения» от театра «Иллюзион» и фееричным сюрпризом в конце вечера. Соведущей праздника станет тележурналист Анна Водоватова.



Отметим, 5 ноября были подведены итоги онлайн-голосования. Этой возможностью воспользовались почти 8 тысяч болельщиков. Жюри также определило своего фаворита. Его имя пока держится в строгом секрете. Десять финалистов из разных школ Перми, их семьи, одноклассники и болельщики уже считают время до церемонии награждения, тем более что в этот день никто не останется без подарка.



– Триста зрителей во время конкурсного этапа, большое количество многодетных семей-участников, восторженные эмоции первоклашек, желание многочисленных партнеров оказать поддержку – все это свидетельствует об успехе и актуальности проекта, – подчеркнула директор детско-юношеского центра «Антей» Марина Карпей.



Инициатором конкурса выступает детско-юношеский центр «Антей – полис коммуникаций», поддержку оказывает городской департамент образования.



Конкурс нацелен на привлечение родителей к активному участию в жизни ребенка в условиях школы.