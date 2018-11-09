Пермь: новости дня
14:28 | 12.11.2018
Пермь создает межрегиональную дискуссионную площадку для развития экспортного потенциала
Среди ключевых спикеров мероприятия: губернатор Пермского края Максим Решетников, генеральный директор АО «Российский экспортный центр» Андрей Слепнев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, проректор Всероссийской академии внешней торговли Павел Кадочников, генеральный директор АО «Российская венчурная компания» Александр Повалко, директор Ассоциации инновационных регионов России, проректор РАНХиГС Иван Федотов, генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф, директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов, партнер GlobalVentureAlliance, профессор практики «Сколково» Павел Лукша.
Планируется, что на форуме экспортеры и предприниматели узнают про особенности ведения внешнеэкономической деятельности в digital-эпоху, компетенции будущего, которые необходимы для построения глобально ориентированной компании, различные модели экспортной акселерации, новые форматы и механизмы государственной поддержки. Также участники форума узнают о перспективах, которые дает участие в программе Made in Russia, познакомятся с особенностями экспорта для хай-тек-продукции, особенностями работы с рядом зарубежных рынков, механизмами международной кооперации для создания экспортных продуктов. На площадке форума пройдет несколько международных бизнес-диалогов.
Для развития экспортного потенциала Прикамья региональный минэкономразвития планирует реализовать ряд инициатив, в частности запустить в 2019 году первый в России региональный экспортный акселератор. Это комплексная практико-ориентированная обучающая программа, которая позволит компаниям, ориентированным на экспорт, пройти все стадии этого процесса с профессиональными наставниками. Планируется, что в течение первого года через него пройдут 30 компаний. Участие в акселераторе предполагается на условиях софинансирования по принципу 50/50, где 50 % – региональные средства, 50 % – собственные средства компаний.
Организаторы форума: правительство Пермского края, Российский экспортный центр, школа бизнеса «Синергия». Генеральный партнер форума – АО «ОХК «Уралхим». Стратегический партнер форума – Сбербанк. Информационные партнеры: Ассоциация европейского бизнеса, Ассоциация инновационных регионов России, Российская венчурная компания. Подробная информация о форуме, месте его проведения и программе размещена на официальном сайте МЭФ-2018 – exportforum.org.
© «Вечерние Ведомости»
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