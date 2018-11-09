Пермь: новости дня
12:36 | 12.11.2018
Четыре тысячи пермяков поддержали благотворительную акцию «Теплый забег»
Поддержать благотворительное движение пришли 4000 человек, 1600 из них вышли на старт одной из трех дистанций. Среди участников забега, по информации организаторов, порядка 500 детей, из них 30 – с ограниченными возможностями здоровья. Также участвовали представители образовательных, культурных и спортивных учреждений, промышленных предприятий региона и просто неравнодушные жители региона. Одним из участников «Теплого забега» стал губернатор Пермского края Максим Решетников.
Преодолев дистанции, участники символично поделились теплом с детьми, нуждающимися в помощи. Акция собрала более 700 тысяч рублей.
Организаторы предложили три дистанции на выбор: 7 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 16 лет), 3 км (для мужчин и женщин, юношей и девушек от 11 лет) и детский забег 600 м (для детей от 0 до 10 лет и их сопровождающих). Также желающие заявились и на командный зачет и боролись за звание самой яркой, самой быстрой и самой выносливой команды.
Напомним, в прошлом году «Теплый забег» собрал 664 459 рублей. Деньги были направлены «Службе скорых чудес» фонда помощи детям «Дедморозим» на срочное приобретение лекарств нуждающимся детям. Также часть собранных средств была направлена на реализацию проекта «Больничные мамы».
© «Вечерние Ведомости»
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