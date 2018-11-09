«Пермские медведи» прошли в финал

12:28 | 12.11.2018

В спорткомплексе «Олимп» в Тольятти завершился второй этап первенства России среди юношей до 18 лет в зоне «ПФО» с участием сборной команды Перми (2001/2002/2003 гг.), тренеры – Максим Одинцов и Алексей Черноволенко.



С 9 ноября по 11 ноября три команды разыгрывали в Тольятти две путевки на финальные соревнования, которые должны состояться в период с 19 по 29 марта будущего года. Первая путевка в финал досталась команде из Тольятти, вторая – гандболистам из Перми.



«У команды была одна задача – попасть в финал, – отметил тренер пермяков Максим Одинцов. – Непростая игра была с Самарской областью, поэтому был такой разрыв в счете (7 мячей). На следующий день мы выиграли у Республики Башкортостан (5 мячей). Задачу выполнили, мы в финале. Готовимся, работаем и едем на финал в Чехов (с 19 по 29 марта будущего года)».