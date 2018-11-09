Елена Савельева представила отчет о деятельности приемной «ЕР» за десять месяцев 2018 года

12:21 | 12.11.2018

В Перми состоялась конференция регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. В мероприятии приняли участие губернатор Пермского края Максим Решетников, депутаты Государственной Думы РФ, члены Совета Федерации, члены регионального политсовета, делегаты с мест.



С приветственным словом к участникам конференции обратился глава региона Максим Решетников. Он обозначил перспективы развития края во всех сферах: социальной, инфраструктурной, экономической – и акцентировал внимание на исполнении майского указа президента РФ. «Указ определил стратегические задачи развития страны, он нацелен на прорыв. Обозначен ряд ключевых национальных проектов на ближайшие шесть лет. Если на местах есть понимание и более эффективные решения конкретных вопросов, мы должны их видеть, заявлять наверх, корректироваться. Мы должны внимательно слушать людей, оперативно перестраиваться и двигаться вперед», – сказал Максим Решетников.



Также глава региона подчеркнул, что эффективно реализуются партийные проекты, они являются продолжением тех приоритетов развития края, региональных программ, которые сегодня исполняются. «Очень важно нам и дальше эту тесную взаимосвязь партпроектов и краевых программ поддерживать, потому что где-то партийные проекты углубляют региональные программы, они друг друга дополняют и выполняют очень важную работу – разъясняют и информируют людей о том, что происходит. Как никогда сейчас важно сохранять постоянную связь с людьми на местном уровне, и партийные проекты такую возможность дают», – отметил губернатор.



С докладом о проведенной работе выступил исполняющий полномочия секретаря регионального отделения партии Вячеслав Григорьев. По его словам, в этом году в политической жизни страны состоялось самое важное событие – выборы президента России. Количество избирателей, поддержавших Владимира Путина, по краю составило 993 076 человек, или 75,35 % от числа проголосовавших при явке 66,5 %. Осенью прошли муниципальные выборы. По итогам единого дня голосования 9 сентября 2018 года «Единая Россия» получила высокий результат. Победу одержали 1327 кандидата от партии, что составляет 71,34 % от общего числа мандатов.



На конференции промежуточный отчет о деятельности региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае представила заместитель руководителя приемной Елена Савельева. Она отметила, что за 10 месяцев 2018 года количество обращений граждан в приемную составило 6 312 (это на 54 % больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). На первом месте по количеству обращений по-прежнему остаются вопросы ЖКХ – 31 %. Также в тройке лидеров – вопросы социального обеспечения (13 %) и здравоохранения (12 %).



В депутатском центре приемной депутатами всех уровней было принято 954 обращения. Стоит отметить, что чаще в приемной с гражданами общаются депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации (рост на 11 %). Также в два раза увеличилось количество обращений в рамках проведения тематических приемов граждан по личным вопросам. В лидерах такие ведомства, как Инспекция государственного жилищного надзора, министерство социального развития, министерство здравоохранения, отделение Пенсионного фонда РФ по Пермскому краю и Управление службы судебных приставов по Пермскому краю.



За отчетный период состоялось девять выездных приемов в территории Прикамья, в ходе которых принято 975 обращений жителей. Изменен формат проведения выездных приемов, используется многоуровневая система работы в муниципалитетах. На одной площадке с населением одновременно работают депутаты всех уровней, первые лица министерств и ведомств, что положительно сказалось на решении вопросов, с которыми приходили люди. Также интегрирована работа федеральных партийных проектов. В рамках выездных приемов проходят круглые столы по партпроектам «Старшее поколение» и «Городская среда», организуются семинары, консультации, выездные мобильные бригады краевого Центра медицинской профилактики.



Еще одна новая форма работы в текущем году – проведение вебинаров. Они стартовали в феврале с тем ЖКХ и правовых вопросов. Начиная с лета тематика вебинаров значительно расширилась. На площадке приемной они стали проходить с участием приглашенных экспертов из министерств краевого правительства и других региональных ведомств. На сегодня состоялось 18 вебинаров, общее количество их просмотров составляет более 493 тысяч. Жителей уже проинформировали по темам безопасности газоснабжения в жилых домах, обращения с твердыми бытовыми отходами, реализации проекта «Новая поликлиника», перехода на цифровое телевещание и другим.



Все, что делает приемная, активно продвигается во всех социальных сетях и на сайте. В соцсетях постоянно идет рост уникальных подписчиков на новости и сообщения. Аудитория составляет уже порядка 11 тыс. человек. На все вопросы граждан в соцсетях сотрудники приемной отвечают оперативно. В 2018 году посещаемость сайта составила более 98 тыс. пользователей (рост на 186 %), из них уникальных посетителей – 68 тыс. человек (рост в три раза).



«В этом году мы ставили перед собой четыре основные задачи – повышение узнаваемости приемной и доверия к ней, увеличение количества обращений граждан, в том числе за счет новых форм работы, продвижение работы приемной в интернет-пространстве и формирование позитивной повестки в работе с населением. Цифры, которые сегодня прозвучали, говорят о том, что все задачи выполняются. Хочу поблагодарить всех коллег, которые активно участвуют в приемах граждан и мероприятиях приемной», – сказала Елена Савельева.



На конференции был избран секретарь регионального отделения партии, им стал Вячеслав Григорьев, проведена ротация регионального политсовета на 10 % от его состава. Также избраны делегаты на XVIII съезд партии «Единая Россия», который состоится в Москве 7–8 декабря 2018 года, подведены итоги конкурса местных и первичных отделений партии в Пермском крае.