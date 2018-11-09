В Перми ожидается потепление

12:12 | 12.11.2018

Сейчас в столице Прикамья -8 градусов, солнечно. Сегодня, 12 ноября, днем в Перми будет около -3°C, ночью – до -8°C.



Завтра столбик термометра покажет -3°C, а в среду, 14 ноября, поднимется до -2°C. -2°C ожидается и в четверг днем. В пятницу будет около -1°C. В выходные сохранится небольшой минус, возможен снег.