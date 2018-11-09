Житель Перми осужден за убийство знакомого

16:13 | 11.11.2018

Суд вынес приговор жителю Перми. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, мужчина признан виновным в убийстве.



Следствие и суд установили, что вечером 27-28 декабря прошлого года осужденный был в гостях у своего знакомого в доме по ул. Танкистов. Мужчины выпивали и поссорились; осужденный нанес потерпевшему многочисленные ранения ножом и задушил его. Затем взял ключи от комнаты, закрыл ее и ушел домой. Стремясь скрыть содеянное, злоумышленник вернулся на место преступления, избавился от ножа и выбросил тело на улицу через окно комнаты коммунальной квартиры, где проживал убитый. Потом вышел на улицу и перетащил труп в подвал дома, где он и был обнаружен.



Суд приговорил преступника к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.