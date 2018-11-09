В Перми появится «коробка храбрости»

16:11 | 11.11.2018

«Коробка храбрости» будет установлена во Дворце спорта «Орленок» во время проведения акции «Благотворительный каток».



25 ноября «Орленок» проведет акцию «Благотворительный каток». Посетители дворца спорта в этот день смогут принять участие в мастер-классах по фигурному катанию, в конкурсах на льду и благотворительной лотерее.



В фойе «Орленка» будет установлена «коробка храбрости», в которую каждый желающий сможет положить небольшую игрушку для онкобольных детей. Игрушка обязательно должна быть новая, небьющаяся, без мелких деталей и острых углов.



Все средства от продажи билетов будут перечислены в благотворительные фонды «Берегиня» и «Дедморозим».



Дополнительная информация – по тел. 215-52-59.