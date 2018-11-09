Пермь заняла второе место среди городов-миллионников по качеству дорог и доступности парковок

16:08 | 11.11.2018

Портал Domofond.ru опубликовал результаты опроса жителей России о качестве дорог и доступности парковок. По этим параметрам Пермь заняла второе место среди российских городов-миллионников. На первом месте — Москва, на третьей позиции — Краснодар.



Респондентам из 150 городов России предложили оценить утверждение «Меня устраивает качество дорог, и я не испытываю трудностей с парковкой в своем районе» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл. Он показывает, насколько жители страны довольны состоянием дорог и парковок. В опросе приняли участие порядка 57 тыс. респондентов.



Отметим, в Пермском крае ведется активная работа по приведению дорог в нормативное состояние. В частности, дороги Пермской агломерации ремонтируются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря этому в прошлом году удалось привести в порядок 142 км дорог в пределах Пермской агломерации, ликвидировать 137 аварийных участков. В 2018 году в общей сложности будет отремонтировано 67 объектов общей протяженностью 150,49 км.



Всего в 2018 году на реализацию дорожно-хозяйственной деятельности из Дорожного фонда Прикамья будет направлено 13,2 млрд рублей (с учетом поправок, принятых Законодательным собранием Пермского края). Беспрецедентная сумма в 12 млрд рублей направлена на дорожную инфраструктуру в 2017 году. За счет этих средств сокращается недоинвестированность отрасли, сформировавшаяся в предыдущие годы.